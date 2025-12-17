പ്രതിയുടെ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, രൂക്ഷമായ സൈബര് ആക്രമണം; അതിജീവിതയുടെ പരാതിയില് കേസെടുക്കാന് പൊലീസ്
Published : December 17, 2025 at 12:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അതിജീവിതയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് നിയമനടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയും വിചാരണ കോടതി 20 വർഷം തഠിനതടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത മാർട്ടിൻ ആന്റണിയുടെ വിവാദ വിഡിയോ ആണ് വ്യാപകമായ സോഷ്യല് മീഡിയ വഴി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയില് അതിജീവിതയുടെ പേര് പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിജീവിത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ താൻ നേരിടുന്ന നിരന്തരമായ ആക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിഹത്യയെക്കുറിച്ചും അതിജീവിത നേരിട്ട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പരാതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുകയും എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്ദേശിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, വിചാരണ കോടതി വിധിയിലെ ആശങ്കകളും അതൃപ്തിയും അവർ പങ്കുവെച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവിതയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഉടൻ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി. കേരളം മുഴുവൻ അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും നീതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ പോരാട്ടത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിച്ചു.
കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സമയത്ത് മാർട്ടിൻ ആന്റണി ചിത്രീകരിച്ച പഴയ വിഡീയോയാണ് വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രചരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ അതിജീവിതയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം, നടൻ ദിലീപിന് കേസിൽ പങ്കില്ലെന്നും ദിലീപിനെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കെണിയാണ് ഈ കേസെന്നും മാർട്ടിൻ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
സംഭവദിവസം താൻ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാതിരിക്കാൻ നടൻ ലാൽ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും, മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കഥകളാണ് പുറത്തുവന്നതെന്നും മാർട്ടിൻ വിഡിയോയിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കോടതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതും തള്ളിക്കളഞ്ഞതുമായ ഇത്തരം വാദങ്ങൾ വിഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിജീവിതയെ അപമാനിക്കാനും വിധിക്ക് പിന്നാലെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശനമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് പോലീസ് നീക്കം.
പ്രോസിക്യൂഷൻ വീഴ്ചകൾ വിധിയിൽ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും പൾസർ സുനി വിളിച്ച യുവതിയെ സാക്ഷിയാക്കാത്തതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നതിനിടയിലാണ് മാർട്ടിന്റെ വിചിത്രമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരുന്നത്. മാർട്ടിൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് അതിജീവിത തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
