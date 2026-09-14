പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ തൊണ്ടിമുതല്‍ മോഷണം; സിസിപിഒ സബിത്തിനെതിരെ കേസ്, പ്രതി ഒളിവില്‍

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ തൊണ്ടിമുതല് മോഷണം; സിസിപിഒ സബിത്തിനെതിരെ കേസ്, പ്രതി ഒളിവില്
ഏഴ് ചാക്ക് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഇയാള് മോഷ്ടിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിന് തുമ്പായത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്. ഒളിവില് പോയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അന്വേഷണം.
Published : September 14, 2026 at 12:20 PM IST
വയനാട്: സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ തൊണ്ടി മുതൽ മോഷണക്കേസിൽ പൊലീസുകാരൻ തന്നെ പ്രതി. ബത്തേരി സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ഗ്രേഡ് സബിത്താണ് ഏഴ് ചാക്ക് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ ഒളിവിൽ പോയ സബിത്തിനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തു.
ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത സുരക്ഷാവീഴ്ചയിലാണ് ഒടുവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന് തന്നെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 18ന് അർധരാത്രി സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ സ്വന്തം കാറിലെത്തിയാണ് സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ സബിത്ത് ഏഴ് ചാക്ക് ഹാൻസ് കടത്തിയത്. അന്ന് ജിഡി ചാർജ് സബിത്തിനായിരുന്നു. ആളനക്കമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി താക്കോലെടുത്ത് സ്റ്റോർ റൂം തുറന്ന് തൊണ്ടി മുതൽ കാറിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.
തൊണ്ടി മുതൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം കത്തിച്ച് കളയാറാണ് പതിവ്. ഈ സമയത്ത് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാറില്ലെന്ന ധാരണയിലാണ് കേസിൽ വിചാരണ വരില്ലെന്ന് കരുതി മോഷണം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ജൂൺ 26നാണ് ഈ തൊണ്ടി മുതലുകൾ സ്റ്റോർ റൂമിൽ പൂട്ടിവച്ചിരുന്നത്. രാത്രിയിൽ ചാക്കുകൾ കടത്താൻ സബിത്തിന് പുറത്ത് നിന്നോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നോ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുമ്പ് പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളുമായി പിടിയിലായ ചിലരെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ ഒളിവിൽ പോയ സബിത്തിനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയെടുക്കാൻ ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ശുപാർശ നൽകി. വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിൽ വലിയ നാണക്കേടിലാണ് വയനാട് പൊലീസ് സേന.
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ജൂൺ 7ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്ക് സമീപമുള്ള ധോട്ടപ്പൻകുളത്ത് വച്ച് ഒരാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളാണ് സബിത്ത് കടത്തി കൊണ്ടുപോയത്. പിടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഇവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കേസ് സംബന്ധമായ തെളിവുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയിലാണ് ഇവ വച്ചിരുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
സെപ്റ്റംബർ 10ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുറി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്ത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ മോഷണം പോയതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇവ കടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സബിത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പൊലീസ് പരിശോധനയില് നടത്തിയെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ച പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള് കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
മാത്രമല്ല ഫോണില് ഇയാളെ ബന്ധപ്പെടാനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒളിവിലാണെന്ന് മനസിലാക്കാനായത്. യഥാർഥ കേസിലെ പ്രതിയെ സഹായിക്കാനാണോ അതോ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കാനാണോ ഉത്പന്നങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് സബിത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്താലെ വ്യക്തമാകൂവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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