കൊല്ലത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 20 ലിറ്ററോളം ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി പൊലീസ്
375 മില്ലിയുടെ 55 കുപ്പി മദ്യമാണ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. പുള്ളിക്കട കോളനിയിൽ സി സി കുട്ടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രതീഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ട് ബാഗുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
Published : June 30, 2026 at 8:49 PM IST
കൊല്ലം: വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 20 ലിറ്ററോളം ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി. കൊല്ലം പുള്ളിക്കട കോളനിയിലെ വീടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 375 മില്ലിയുടെ 55 കുപ്പി മദ്യമാണ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. പുള്ളിക്കട കോളനിയിൽ സി സി കുട്ടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രതീഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ട് ബാഗുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം പൊലീസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത്.
സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമായ ഡാൻസാഫ് ടീമിന് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് വീട് വളഞ്ഞാണ് മദ്യം പിടികൂടിയത്. രതീഷ് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. അവധി ദിവസങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇയാൾ കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് മദ്യ വിൽപന നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ പലതവണ പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയെങ്കിലും ഇയാളിൽ നിന്നും ഒരു കുപ്പി മദ്യം പോലും ഇതുവരെയും പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഒരു സമയം അഞ്ചും ആറും കുപ്പികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടും. ഇത് മദ്യശാല അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 200 രൂപയിൽ അധികം വാങ്ങി കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് ഇയാളുടെ പതിവ് . ഇയാളുടെ വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മദ്യം ഒഴിച്ച് നൽകാറുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഇയാൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ മദ്യം സൂക്ഷിക്കാറില്ല.
എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും ബാഗുകളിലാക്കി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മദ്യം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കവേയാണ് പൊലീസ് വീട് വളഞ്ഞു ഇയാളെയും മദ്യവും പിടികൂടിയത്. ഇയാൾ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും വെസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്.
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അതേസമയം ഇന്നലെ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പിറവന്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കടയ്ക്കാമൺ നാരങ്ങപ്പുറത്തു നിന്നുമായി 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
നാരങ്ങാപ്പുറത്ത് കുപ്പി വെള്ളം ശേഖരിക്കാനെന്ന പേരിൽ പത്തനാപുരം സ്വദേശി ഫൈസൽ എന്നയാളാണ് കടമുറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നത്. ഗോഡൗണിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിലായാണ് ലഹരിവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മുപ്പതിനായിരം രൂപവീതം വിലവരുന്ന 50 ചാക്ക് ലഹരിവസ്തുക്കളാണ് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
സംസ്ഥാനത്ത് മയക്ക് മരുന്ന് ശൃംഖലയെ കണ്ടത്താനും അവരെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിയോടിക്കുന്നതിനുമായി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ. വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിരവധി കേസകളുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്.
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