മോൻസൻ കേസിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്; പിടിച്ചെടുത്ത ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ ആക്രിക്കാര്ക്ക് നൽകി പൊലീസ്
പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളിൽ മുംബൈയിലെ ഒരു സിനിമാ നടിയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന ആഡംബര വാഹനവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
Published : July 6, 2026 at 2:10 PM IST
ആലപ്പുഴ: കോടികളുടെ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മോൻസൻ മാവുങ്കലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന ആഡംബര കാറുകളും കാരവാനും ഒടുവിൽ ആക്രിക്ക് വിറ്റ് പൊലീസ് . ചേർത്തല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ വർഷങ്ങളായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ലേലനടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം രേഖാപരമായ നടപടികൾ അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച മുതൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച കൊണ്ടുപോയപോയി. ബാക്കിയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉടനെ മാറ്റുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളിൽ മുംബൈയിലെ ഒരു സിനിമാ നടിയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന ആഡംബര വാഹനവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. കേസന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പിടിച്ചെടുത്ത ഈ വാഹനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ലേലത്തിൽ വിറ്റിരുന്നെങ്കിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ കൈമാറുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസമാണ് വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ വൈകാൻ കാരണമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വർഷങ്ങളായി കിടക്കുന്ന ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ
മോൻസൻ മാവുങ്കലിൻ്റെ ചേർത്തലയിലെ വസതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് നിരവധി ആഡംബര കാറുകളും കാരവാനും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവ ചേർത്തല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ദീർഘകാലമായി ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നതോടെ വാഹനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മോശമായിരുന്നു. കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയും ലേലനടപടികൾ പൂർത്തിയായതോടെയും വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പിനായി കൈമാറുന്ന നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാകുന്നത്.
പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകേസ് എന്തായിരുന്നു മോൻസനെതിരെയുള്ള ആരോപണം?
ചേർത്തല വല്ലയിൽ മാവുങ്കൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മോൻസൻ മാവുങ്കൽ, അപൂർവ പുരാവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരകനും വിൽപ്പനക്കാരനുമാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് നിരവധി പേരിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കേസ്. ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള പുരാവസ്തുക്കളും അപൂർവ നാണയങ്ങളും മതപരമായ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളും കൈവശമുണ്ടെന്ന പേരിൽ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുകയും വൻലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
2017 ജൂൺ മുതൽ 2020 നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മാത്രം ഏകദേശം 10 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മാവൂർ സ്വദേശികളായ യാക്കൂബ് പുറായിൽ, സിദ്ദിഖ് പുറായിൽ, പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി ഇ.എ. സലീം, പന്തീരാങ്കാവ് സ്വദേശി എം.ടി. ഷമീർ, തൃശൂര് വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി അനൂപ് വി അഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പരാതിക്കാരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് കേസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയും മോൻസനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
കേസിൻ്റെ വിവാദങ്ങളും അന്വേഷണവും
മകളുടെ വിവാഹനിശ്ചയ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ചേർത്തലയിലെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു പരാതികൾ ഉയർന്നു.
അന്വേഷണത്തിനിടെ മോൻസൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിരവധി പുരാവസ്തുക്കൾ, ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ, വിലപിടിപ്പുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. പിന്നീട് അവയിൽ പലതും യഥാർഥ പുരാവസ്തുക്കളല്ലെന്നും വ്യാജ നിർമിതികളാണെന്നുമുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തുവന്നു.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്, വിശ്വാസവഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചു. പിന്നീട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഏജൻസികളും അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സിനിമാ മേഖലയിലെ ചില പ്രമുഖരും മോൻസൻ്റെ വീട്ടിലെ സന്ദർശകരായിരുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പുറത്തുവന്നത് കേസ് വലിയ വിവാദമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നിലവിൽ മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തി ട്ടുണ്ട്. ഈ കേസുകളിലെ നിയമനടപടികൾ വിവിധ കോടതികളിൽ തുടരുകയാണ്. അതിനിടെ, കേസിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പിന് കൈമാറിയ നടപടി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ പരിപാലന നടപടികളിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന ഘട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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