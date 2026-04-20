ETV Bharat / state

36-40 ശതമാനം വരെ പലിശ; പണം അടച്ചു തീർത്താലും ഭീഷണി, വിഷ്ണു കുടുങ്ങിയത് ലോൺ ആപ്പ് സംഘത്തിൻ്റെ വലയിലെന്ന് പൊലീസ്

CI BYTE LOAN APP LOAN APP TRAP BLADE MAFIA
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ലോൺ ആപ്പ്, ബ്ലേഡ് മാഫിയ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് എട്ടുദിവസം മുൻപ് നാടുവിട്ട വടകര സ്വദേശി വിഷ്ണുപ്രകാശ് ലോൺ ആപ്പ് സംഘത്തിൻ്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയതാണെന്ന് പൊലീസ്. എട്ടുമാസം മുമ്പാണ് വിഷ്ണു ലോൺ എടുത്തത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി തിക്താനുഭവങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും വടകര എസ്എച്ച്ഒ എ വി ദിനേശൻ പറഞ്ഞു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. റിസർവ് ബാങ്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലോൺ ലഭിക്കുന്ന വ്യാജ ആപ്പിലാണ് വിഷ്ണു കുടുങ്ങിയത്. ഈ വ്യാജ ആപ്പ് മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിക്കും.

Vishnu Trapped in the net of a loan app gang

വ്യാജന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഉപാധികളും അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് പണം ലഭിക്കുന്നത്. 36- 40% പലിശയാണ് ഇത്തരം ലോണുകാർ ഈടാക്കുന്നത്. പണം പലിശയടക്കം പൂർണമായും അടച്ചാലും അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പണം അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും.

പണം അടക്കാത്ത പക്ഷം ഫോണില്‍നിന്ന് കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് മോർഫിങ് നടത്തും. ഇതാണ് വിഷ്‌ണുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചത്. ഒപ്പം ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഫോണുകളിലേക്ക് ഭീഷണി സന്ദേശവുമയക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

10000 രൂപ ലോൺ എടുത്ത വിഷ്ണു 12000 രൂപ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. 22,000 രൂപ കൂടി അടക്കണം എന്നാണ് ലോൺ ആപ്പുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത മാനസിക പ്രയാസത്തിലാണ് ഇയാൾ നാടുവിട്ടതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബ്ലേഡ് മാഫിയയിൽ നിന്നും വിഷ്ണു പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര രൂപയാണെന്നതും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നും എസ്എച്ച്ഒ പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം എംപോക്കറ്റ് എന്ന ലോൺ ആപ്പ് വഴിയാണ് വിഷ്ണു പണം കൈപ്പറ്റിയത് എന്നാണ് വിവരം. ഇതിന് പിന്നിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംഘമാന്നെന്നും സൈബർ വിഭാഗത്തിന് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

വിഷ്‌ണുവിനെ കാണാതായത് മുതൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആനന്ദാശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബന്ധുക്കളും പൊലീസും വിശദമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. കാണാതാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വടകര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽവച്ച് ഒരു സുഹൃത്തിൽനിന്ന് ആയിരം രൂപ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ വിഷ്ണുവിനെ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നാണ് കുടുംബം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ സഹയാത്രികൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി വിഷ്ണു അനിയൻ അദ്വൈതിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ താത്പര്യമില്ലെന്നാണ് വിഷ്ണു അറിയിച്ചത്.

Also Read: ലോൺ ആപ്പ് ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് കാണാതായ യുവാവിനെ പയ്യന്നൂരിൽ കണ്ടെത്തി

TAGGED:

CI BYTE
LOAN APP
LOAN APP TRAP
BLADE MAFIA
LOAN APP TRAP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.