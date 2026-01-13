ബിഹാറിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക്, കൈയിലുള്ളത് ആധാർ മാത്രം; ആ 21 കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യും? സിഡബ്ല്യുസി ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു

ETV Bharat / state

പാലക്കാട്: ബിഹാറിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തിച്ച 21 കുട്ടികളിൽ 16 പേരെ കോഴിക്കോട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറുകയും അഞ്ച് കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തതായി പാലക്കാട് ശിശുക്ഷേമ സമിതി ചെയർമാൻ സേതുമാധവൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ കൈവശം ആധാർ കാർഡ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും സ്കൂൾ രേഖകളോ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുട്ടികളെ ഓരോരുത്തരെയും കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുകയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. ബിഹാറിലെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കുട്ടികളെ ബിഹാറിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർനടപടികൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയാണ് സ്വീകരിക്കുക. കുട്ടികളെ ബിഹാറിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെയെന്നും സേതുമാധവൻ പറഞ്ഞു.

യാത്രയ്ക്കിടെ തോന്നിയ സംശയം

ബിഹാറിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തിയ പത്തിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെയും കൂടെയെത്തിയ രണ്ടുപേരെയുമാണ് പാലക്കാട് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് കുട്ടികളെ പാലക്കാട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ആലുവ റൂറൽ ജില്ലയിലെ സിപിഒമാരായ ടിഎസ് സുബീഷ് (പുത്തൻവേലിക്കര), കെഎം മജീഷ് (കൂത്താട്ടുകുളം), പിഎസ് സുജിത്ത് ലാൽ (മുനമ്പം) എന്നിവർ കേസന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒഡീഷയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. ഭുവനേശ്വറിൽ നിന്നും വിവേക് എക്സ്പ്രസ് തീവണ്ടിയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര.

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സീറ്റിന് സമീപത്തായി പത്തിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. തീവണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചതോടെയാണ് പൊലീസുകാർക്ക് സംശയം തോന്നിയത്. കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉള്ള കുട്ടികൾ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്നും പണമെടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമോയെന്ന ചിന്തയാണ് പരിശോധനയിലേക്ക് നയിച്ചത്.

തുടർന്ന് കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് തീവണ്ടിയിലെ പല ബോഗികളിലായി ഇനിയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നും പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങുമെന്നും അറിഞ്ഞത്. കുട്ടികളെ കൂടാതെ രണ്ട് പേർ കൂടി കൂടെയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമായി. ബിഹാറിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നതെന്നും സ്കൂളിൽ പോകാറില്ലെന്നും പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസുകാരുടെ സംശയം ബലപ്പെട്ടു. ഉടൻതന്നെ കുട്ടികളുടെയും അവരുടെ കൂടെ വന്നവരുടെയും ഫോട്ടോ എടുത്ത് പാലക്കാട് എസ്‌എസ്‌ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. 11ന് തീവണ്ടി പാലക്കാട് എത്തിയ സമയം രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി.

അവർ റൂറൽ ജില്ലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുകയും തുടർന്ന് കുട്ടികളുമായി വന്നവരുടെ കൈയിലെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. രേഖകൾ വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാലും മൊഴികളിൽ അവ്യക്തതയുള്ളതിനാലും പാലക്കാട് പൊലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് കുട്ടികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ബിഹാറിലെ കിഷൻ ഗഞ്ച് ജില്ലയിൽനിന്നുള്ളവരാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികൾ. കോഴിക്കോടുള്ള സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പഠനത്തിനായി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്.

തുടർന്ന് പൊലീസ് പാലക്കാട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറി. ചെയർപേഴ്സൺ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ കോഴ്സിനാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുവരും കോഴിക്കോടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏത് കോഴ്സാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കുട്ടികളെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറിയത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെയും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും കുട്ടികളെ താത്കാലികമായി പാലക്കാട് പേഴുംകരയിലെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

