വിവേക് എക്സ്പ്രസിലെ 'യാത്രക്കാർ'; ആലുവ പൊലീസിൻ്റെ സമയോചിത ഇടപെടൽ, രക്ഷപ്പെട്ടത് 21 ബാല്യങ്ങൾ
രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ ഇവരെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറി. ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ.
Published : January 12, 2026 at 5:41 PM IST
എറണാകുളം: ബിഹാറിൽനിന്നും അനധികൃതമായി കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികളെ ആലുവ റൂറൽ ജില്ലയിലെ പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ശിശു സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് കൈമാറി. ഒഡീഷയിൽനിന്നും കേസന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ തോന്നിയ സംശയത്തെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടിക്കടത്ത് കണ്ടെത്തിയത്. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ട കുട്ടികളെയും അവരെ കൊണ്ടുവന്നവരെയും പാലക്കാട് വച്ചാണ് പിടികൂടിയത്.
കേസന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒഡീഷയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരികയായിരുന്ന ആലുവ റൂറൽ ജില്ലയിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ടിഎസ് സുബീഷ് (പുത്തൻവേലിക്കര), കെഎം മജീഷ് (കൂത്താട്ടുകുളം), പിഎസ് സുജിത്ത് ലാൽ (മുനമ്പം) എന്നിവരാണ് സംഭവത്തിൽ നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തിയത്. ഭുവനേശ്വറിൽനിന്നും യാത്ര തിരിച്ച വിവേക് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലായിരുന്നു ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. യാത്രയ്ക്കിടെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സീറ്റിന് സമീപത്തായി പത്തിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.
സംശയം തോന്നിയ വഴി
ട്രെയിനിൽ വിൽപനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽനിന്നും സ്വന്തമായി പണമെടുത്ത് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതാണ് പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരിൽ ആദ്യം സംശയമുണ്ടാക്കിയത്. രക്ഷിതാക്കളോ മുതിർന്നവരോ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം കൈയിൽനിന്നും പണമെടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമോ എന്ന ചിന്തയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിശോധനയിലേക്ക് നയിച്ചത്. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുട്ടികളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.
സംസാരിച്ചതിൽനിന്നും ട്രെയിനിലെ പല ബോഗികളിലായി ഇനിയും കുട്ടികളുണ്ടെന്നും ഇവരെ കൂടാതെ രണ്ട് മുതിർന്നവർ കൂടി സംഘത്തിലുണ്ടെന്നും വ്യക്തമായി. തങ്ങൾ ബിഹാറിൽനിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും സ്കൂളിൽ പോകാറില്ലെന്നും കുട്ടികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംശയം ബലപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്നും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ കുട്ടികളുടെയും അവരുടെ കൂടെ വന്നവരുടെയും ഫോട്ടോകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുത്തു. തുടർന്ന് എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലയിലെ എസ്എസ്ബി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷാന് വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ ഫോട്ടോകളും ട്രെയിനിൻ്റെ വിവരങ്ങളും അയച്ചുകൊടുത്തു.
അന്വേഷണവും നടപടിയും
വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ എസ്ഐ ഷാൻ പാലക്കാട് എസ്എസ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പതിനൊന്നാം തീയതി ട്രെയിൻ പാലക്കാട് എത്തിയ സമയം രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി. ഇവർ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന റൂറൽ ജില്ലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുകയും കുട്ടികളുമായി വന്നവരുടെ കൈയിലെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ രേഖകൾ വ്യക്തമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇവരുടെ മൊഴികളിലും അവ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ പാലക്കാട് പൊലീസ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് കുട്ടികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ബിഹാറിലെ കിഷൻ ഗഞ്ച് ജില്ലയിൽനിന്നുള്ളവരാണ് പത്തിനും പതിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികളും. കോഴിക്കോടുള്ള സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പഠന ആവശ്യത്തിനായി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നാണ് ഇവർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് പൊലീസ് പാലക്കാട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി (സിഡബ്ല്യുസി) ചെയർപേഴ്സണ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറി. ചെയർപേഴ്സൺ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ രണ്ടുവർഷത്തെ കോഴ്സിനാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഇവർ മൊഴി നൽകി. കോഴിക്കോടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതി നൽകിയെങ്കിലും ഏത് കോഴ്സിനാണ് കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചില്ല.
തുടർന്നാണ് കുട്ടികളെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെയും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ താത്കാലികമായി പാലക്കാട് പേഴുംകരയിലെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റി. കുട്ടികളിൽനിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ വിവരമറിയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന കോഴിക്കോടുള്ള സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
