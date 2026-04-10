ETV Bharat / state

പോളിങ് ബൂത്തില്‍ നിരോധന ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചു, യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഷാനിമോൾ ഉസ്‌മാനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

പോളിങ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും 6 മണിക്ക് ശേഷം ബൂത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനവാദിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തിയതിനാണ് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Shanimol Usman (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 10, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ആലപ്പുഴ: അരൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഷാനിമോള്‍ ഉസ്‌മാനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൂച്ചാക്കൽ പൊലീസ്. എല്‍ഡിഎഫ്, എൻഡിഎ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോളിങ് ബൂത്തില്‍ നിരോധന ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചതിനാണ് പൂച്ചാക്കല്‍ പൊലീസിൻ്റെ നടപടി. വോട്ടിങ് ദിനത്തിൽ പോളിങ് സമയം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബൂത്തില്‍ കയറാൻ ആർക്കും അനുവാദം ഇല്ല എന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം നിലനിൽക്കെ അത് ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടി.

പെരുമ്പളം സർക്കാർ സൗത്ത് എല്‍പി സ്‌കൂളിലെ പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനുള്ളിലേക്ക് ഷാനിമോള്‍ ഉസ്‌മാനെ കടത്തിവിടാത്തതിനെ ചൊല്ലി സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. പോളിങ് സമയത്തിന് ശേഷം പോളിങ് ബൂത്തില്‍ കയറാൻ അനുവദിക്കാത്തതിന്നെ തുടർന്ന് ഷാനിമോള്‍ ഉസ്‌മാൻ ബൂത്തിന് മുന്നിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

ഷാനിമോൾ ഉസ്‌മാൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് പോളിങ് സമയം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ബൂത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കർശന നിർദേശമുണ്ട്‌. ഇത് ഷാനിമോൾ ലംഘിച്ചതായി പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആറുമണിക്ക് ശേഷം ബൂത്ത് കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തുള്ളവരെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിതിനെത്തുടർന്നാണ് തർക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ദീർഘ നേരത്തിന് ശേഷം ബൂത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടപ്പെടുത്തിയതിനാണ് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്.

ആരും നിയമം കൈയിലെടുക്കേണ്ടെന്ന് ഷാനിമോൾ

താൻ അരൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാണ്. പെരുമ്പളം 59 ആം ബൂത്തിൽ ഏകദേശം ആറരയോടുകൂടി പോളിങ് ബൂത്ത് സന്ദർശിക്കാനും ബാലറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഏജൻ്റിനെയും കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് എത്തിയത്. പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനിലേയ്‌ക്ക് കയറ്റില്ലെന്ന് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ചില പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കയറാവുന്നതാണ്.

സ്ഥാനാർഥിക്ക് ഇതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥിയെ കയറ്റാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർ ഇതിനുള്ളിൽ കയറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിയമപരമായി കാട്ടി എഴുതിത്തരട്ടെ. അതല്ലാതെ ഇവിടെനിന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ആ അവകാശത്തിനപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ രീതി അവസാനിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ആർക്ക് മുന്നിലും മുട്ട് കുത്തുന്നില്ല. ആരും നിയമം കൈയിലെടുക്കേണ്ട. നിയമപരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാനാർഥിയുടെ അവകാശമാണിത്. ആറരയ്‌ക്ക് ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഷാനിമോള്‍ ഉസ്‌മാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Also Read: വട്ടിയൂർക്കാവിൽ തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷ; ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കില്ലെന്ന് വികെ പ്രശാന്ത്

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.