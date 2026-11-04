ലൈഫ് ഗാർഡുകളെ മര്ദിച്ച സംഭവം; കര്ണാടക സ്വദേശികള്ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്
പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായ കർണാടക സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയാണ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തത്
Published : November 4, 2026 at 5:25 PM IST
കോഴിക്കോട്: ലൈഫ് ഗാർഡുകൾക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത് വെള്ളയിൽ പൊലീസ്. കര്ണാടക സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസടുത്തത്. ഇവർ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കടൽ ക്ഷോഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കടലിൽ ഇറങ്ങി നീന്തുന്നത് വിലക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് കർണാടക സ്വദേശികളായ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ബിയർ കുപ്പികളും കല്ലും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് ലൈഫ് ഗാർഡുകളെ മര്ദിച്ചത്. പതിനഞ്ച് പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ലൈഫ് ഗാർഡുമാരായ കോഴിക്കോട് മാറാട് സ്വദേശി റോഷിത്ത്, തൃശൂർ സ്വദേശി ഹാഷിൽ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ആക്രമണത്തിൽ കൈയിലെ എല്ലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ച ഹാഷിലിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും തോളെലിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റ റോഷിത്തിനെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
വിലക്ക് ലംഘിച്ച് കർണാടക സ്വദേശികളായ ടൂറിസറ്റുകളെ രണ്ട് തവണ കടലിൽ ഇറങ്ങി നീന്തുന്നത് ലൈഫ് ഗാർഡുമാർ തടഞ്ഞിരുന്നു. വീണ്ടും ലൈഫ് ഗാർഡുമാരുടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ഇവർ കടലിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ലൈഫ് ഗാർഡുമാർ ഇവരോട് കരയിലേക്ക് കയറാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാല് നിര്ദേശം അനുസരിക്കാത്തതോടെ ബീച്ചിലെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിന് സമീപം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോം ഗാർഡുമാരെ വിവരമറിയിച്ച് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ കടലിൽ ഇറങ്ങിയ കർണാടക സംഘം ഇക്കാര്യം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ലൈഫ് ഗാർഡുമാരെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു.
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ലൈഫ് ഗാർഡുമാരെ മർദിക്കുന്നത് കണ്ട് കടലിൽ സ്പീഡ് ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്ന ജീവനക്കാർ ഓടിയെത്തി ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർക്കും മർദനമേറ്റു. തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മർദനത്തിൽ നിന്നും ലൈഫ് ഗാർഡുമാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.
സംഘത്തിലുള്ള മൂന്ന് പുരുഷന്മാരെ പൊലീസ് ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. കൂടാതെ ഇവർ എത്തിയ നാല് കാറുകളും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കും എന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.
കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ അപകടസാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലൈഫ് ഗാർഡുമാരെ നിയമിച്ചത്. പലപ്പോഴും കടൽ ഏറെ ക്ഷോഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലാണ് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞാൽ പലരും കടലിൽ ഇറങ്ങുന്ന പതിവുമുണ്ട്. മുൻപും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ലൈഫ് ഗാർഡുമാരുടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് കടലിൽ ഇറങ്ങി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്തതിന് ലൈഫ് ഗാർഡുമാർക്ക് ക്രൂര മർദനമേറ്റത്.
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