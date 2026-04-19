വിഷുവിന് മന്തി കഴിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ, പക വീട്ടാൻ റംസാന് പോര്ക്ക് മന്തി; ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല, രണ്ടും കല്പ്പിച്ച് പൊലീസ്
ചേരിതിരിഞ്ഞ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വര്ഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്. ആരായാലും വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് പൊലീസ്... വിഷുവിന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മന്തി കഴിക്കുന്ന ചിത്രവും റംസാനില് പോര്ക്ക് മന്തി കഴിക്കുന്ന ചിത്രവും പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ്...
Published : April 19, 2026 at 7:37 AM IST
ആലപ്പുഴ: ഇത് കേരളമാണ്, മതസൗഹാര്ദത്തിന് പേര് കേട്ട നാട്. ഈ നാടിൻ്റെ മതസൗഹാര്ദത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് മങ്ങലേല്പ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാല് വെറുതെ വിടില്ലെന്നാണ് കേരള പൊലീസ് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ആരായാലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയുണ്ടാകും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വര്ഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്നവര് കൂടുതല് കരുതിയിരിക്കേണ്ടി വരും. ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉള്പ്പെടെയുള്ള സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഷെയര് ചെയ്യുമ്പോഴും കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
വര്ഗീയ പ്രചരണങ്ങളുടെ തുടക്കം
ചേർത്തലയിലെ 'മെഹർ മന്തി ആൻഡ് ഗ്രിൽസ്' എന്ന സ്ഥാപനം വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഒരു പരസ്യത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വര്ഗീയ പ്രചരണങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. മന്തിക്കും ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ (ശ്രീകൃഷ്ണൻ) ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ വിഷു ആശംസ. ഇത് ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നും വിശ്വാസികളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ആരോപിച്ച് വിവിധ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉടമകളായ അർഷാദ് (36), ഷംനാസ് (30) എന്നിവരെ ചേർത്തല പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ഉടമകൾ പരസ്യമായി മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതികാരമായി 'പോർക്ക് മന്തി' പോസ്റ്റർ
ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പക വീട്ടാൻ എന്ന രീതിയിൽ 'പോർക്ക് മന്തി' ഉൾപ്പെടുത്തിയ റംസാൻ ആശംസാ പോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചത്. മെഹർ മന്തിയുടെ പേരിൽ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച ഈ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇത് മതവിദ്വേഷം വളർത്താനും വർഗീയ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാനും ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
ഇതിന് പിന്നാലെ ഈ പ്രകോപനപരമായ പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ രതീഷ് പണിക്കർക്കെതിരെ ചേർത്തല പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) സെക്ഷൻ 192 പ്രകാരം, കലാപം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചതിനാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷ പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് പ്രവര്ത്തക്കെതിരെയും കേസ്
അതേസമയം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചിക്കൻ മന്തി കഴിക്കുന്ന പരസ്യം നല്കിയതിന് പിന്നാലെ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് പ്രകോപന പരമായി കടയിലേയ്ക്ക് നടത്തിയ പ്രകടനക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രകടനത്തിന് ചേർത്തല ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് പ്രകടനം നടത്തിയെതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിഎച്ച്പി , ബിജെപി പ്രവർത്തകരായ പത്ത് പേർക്ക് എതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.
അഡ്വ. രാജേഷ് , ആശാമുഖേഷ് , ജയകൃഷ്ണൻ ,കമലേഷ് ,സജീവ് ലാൽ, മുരുകേശൻ, രജിമോൻ വയലാർ, സിനിൽ കുമാർ, ജോതിഷ് , രൂപേഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ചേർത്തല പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്. വടക്കേ അങ്ങാടിക്കവലയിൽ ഒരു വർഷമായിയുള്ള മെഹർ മന്തി കടയിലെ 9 പേരെയും മത വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിചെന്ന് കാട്ടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ലെന്നും ഇത് പ്രശ്നം ഗുരുതരമായപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയില് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്ന വീഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതായി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പാര്ട്ട്ണര്മാരായ അര്ഷാദ്, ഷംനാസ് എന്നിവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, കേരളത്തിൻ്റെ മതസൗഹാര്ദം തകര്ക്കുന്ന രീതിയില് വര്ഗീയ പോസ്റ്റുകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിപ്പിച്ചാല് കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
ശിക്ഷ എന്ത്?
BNS സെക്ഷൻ 196 (മുമ്പ് IPC 153A): മതം, വംശം, ഭാഷ തുടങ്ങിയവയുടെ പേരിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയോ വിദ്വേഷമോ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകളോ സന്ദേശങ്ങളോ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ 3 വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം.
ആരാധനാലയങ്ങളിലോ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലോ വെച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശിക്ഷ 5 വർഷം വരെ നീളാം.
BNS സെക്ഷൻ 299 (മുമ്പ് IPC 295A): ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗത്തിന്റെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മനഃപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചാൽ 3 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാം.
BNS സെക്ഷൻ 353 (മുമ്പ് IPC 505): വ്യാജവാർത്തകളോ കിംവദന്തികളോ വഴി പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഭയമോ വർഗീയ വിദ്വേഷമോ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ 3 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാം.
ഭാവി തടസ്സങ്ങൾ: ഇത്തരം കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനകളെയും (പൊലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ), പാസ്പോർട്ട് സേവനങ്ങളെയും, സർക്കാർ ജോലികളെയും ബാധിച്ചേക്കാം.
