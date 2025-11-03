479 യുവപൊലീസുകാർ സേനയിലേക്ക്; കേരള പൊലീസിൻ്റേത് സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ പ്രവർത്തനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
കേരള ആംഡ് പൊലീസ് (കെഎപി) രണ്ട്, നാല് ബറ്റാലിയനുകളിലെ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ 479 സേനാംഗങ്ങളുടെ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡില് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി
Published : November 3, 2025 at 2:53 PM IST
കണ്ണൂർ: ബാഹ്യസമ്മർദങ്ങളില്ലാതെ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊലീസ് സേനയാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. ഏത് സമയത്തും ഭയരഹിതരായി കേരളത്തിലെ ഏത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കടന്നു ചെല്ലാനാകുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. പല ബാഹ്യസമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും പൊലീസ് വഴങ്ങിയ കാലമുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരള ആംഡ് പൊലീസ് (കെഎപി) രണ്ട്, നാല് ബറ്റാലിയനുകളിലെ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ 479 സേനാംഗങ്ങളുടെ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡില് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്. കണ്ണൂർ ധർമശാലയിലെ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കെഎപി നാലാം ബറ്റാലിയൻ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങില് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, ഡിജിപി റവാഡ ആസാദ് ചന്ദ്രശേഖർ, എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്, ഡിഐജി ആംഡ് പൊലീസ് ബറ്റാലിയൻ ഡോ അരുൾ ആർ ബി കൃഷ്ണ, കെഎപി നാലാം ബറ്റാലിയൻ കമാന്ഡൻ്റ് എ ശ്രീനിവാസൻ, കെഎപി രണ്ടാം ബറ്റാലിയൻ കമാന്ഡൻ്റ് ആർ രാജേഷ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
നീതിപൂർവം ഉത്തരവാദിത്വം നിര്വഹിക്കാന് പൊലീസുകാർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം പുതിയ സേനാംഗങ്ങളും ഭംഗിയായി നിറവേറ്റണം. പൊതുജനങ്ങളോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറുമ്പോൾ തന്നെ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കാൻ ആരുടെയും അനുവാദത്തിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മുന്തിയ പരിഗണന നൽകണം. ജനങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ക്രിമിനലുകളോട് വിട്ടുവീഴ്ച അരുത്. ജനകീയ പൊലീസ് നയത്തിലൂന്നിയ പ്രവർത്തനമാണ് സേനയ്ക്കുള്ളത്. ആ പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് സേനയിലേക്ക് പുതുതായി വരുന്നവരും പിന്തുടരേണ്ടത്. ബിടെക്, എംബിഎ, ബിരുദാന്തര ബിരുദം, ബി എഡ് തുടങ്ങി ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് സേനയിലേക്ക് പുതുതായി കടന്നുവരുന്നത്. യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പെരുമാറ്റം സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.
സൈബർ, ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ സേനയാണ് കേരളത്തിലേത്. പൊലീസ് സേനയെ ആധുനീകരിക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനും വലിയ ശ്രമം നടക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വർധിപ്പിച്ചു സൈബർ ഫോറൻസിക് മേഖലയിൽ ആധുനിക പരിശീലനം നൽകുക, വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കുക, സേനയുടെ അംഗബലം വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നു. ഇതിനനുസരിച്ച് നീതിപൂർവമായി ജോലി ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് കഴിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പരിശീലനകാലയളവിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവർക്കുള്ള ട്രോഫികളും ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു. കെഎപി നാലാം ബറ്റാലിയനിലെ പി കെ സൻജോഗ് (ഇൻ ഡോർ), ഇ പി ശ്രീകാന്ത് (ഔട്ട് ഡോർ), പി അഖിൽ (ഷൂട്ടർ), വി പി നിഖിൽരാജ് (ഓൾറൗണ്ടർ) കെ വി നിഥിൻ (സൈബർ മികവ്), കെഎപി രണ്ടാം ബറ്റാലിയനിലെ പി അരുൺ (ഇൻ ഡോർ), അമൽ മനോഹർ (ഔട്ട്ഡോർ), ജി കിഷോർ (ഷൂട്ടർ), പി അരുൺ (ഓൾറൗണ്ടർ), ഷാമിൽ സത്താർ (സൈബർ മികവ്) എന്നിവർ ട്രോഫികള് ഏറ്റുവാങ്ങി.
