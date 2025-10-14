ലഹരി മാഫിയ ബന്ധം; പത്തനംതിട്ട ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിലെ പൊലീസ് ഓഫീസർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെയും ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തെയും ലഹരി കടത്തുകാരുമായി മുബാറക്കിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
Published : October 14, 2025 at 5:51 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ലഹരി മാഫിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച കേസിൽ പത്തനംതിട്ട ഡാൻസാഫ് (District Anti-Narcotic Special Action Force) സംഘത്തിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ലഹരി കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായി നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തിയതിന് റാന്നി സബ് ഡിവിഷനിലെ ഡാൻസാഫ് ടീം അംഗവും റാന്നി സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരനുമായ പത്തനംതിട്ട വലഞ്ചുഴി സ്വദേശി മുബാറക്കിനെയാണ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ. ആനന്ദ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈ.എസ്.പി. ബി. അനിലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
മുബാറക്കിന് ലഹരി മാഫിയയുമായുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയത് എസ്.പി.യുടെ ഡാൻസാഫ് ടീമാണ്. ഇതിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈ.എസ്.പി.ക്കാണ്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിവൈ.എസ്.പി. മുബാറക്കിനെ സബ് ഡിവിഷൻ ഡാൻസാഫ് ടീമിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ എസ്.പി. കാരണം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ലഹരി മാഫിയ ബന്ധം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് എസ്.പി., ഡിവൈ.എസ്.പി.യോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. മുബാറക്കിന്റെ ലഹരി മാഫിയ ബന്ധത്തിന് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അടക്കം എസ്.പി.ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെയും ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തെയും ലഹരി കടത്തുകാരുമായി മുബാറക്കിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. നേരത്തേ തിരുവല്ല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഹരി കേസിൽ പിടിയിലായ പ്രതിയുടെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സി.പി.ഒ. മുബാറക്കിന്മേൽ സംശയം ഉണ്ടായത്.
പ്രതി മുബാറക്കുമായി ഫോണിൽ നിരന്തരം സമ്പർക്കം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് മുബാറക്കിന്റെ ലഹരി മാഫിയ ബന്ധം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാളുടെ ഫോൺ രേഖകളും മറ്റും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ലഹരി മാഫിയ ബന്ധത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതായും എസ്.പി.ക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തേ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ റീൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുബാറക്ക് വിവാദ നായകനായി മാറിയിരുന്നു. പല തവണ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ താക്കീത് ചെയ്തിട്ടും ഇത് ലംഘിച്ച് ഇയാൾ റീൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയായിരുന്നു.
ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നും സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണമുൾപ്പെടെ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. കൂടുതല് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഇത്തരത്തില് ലഹരി സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
