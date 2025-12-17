Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

നൗഷാദ് എന്ന 'നന്മ', ഒന്നരപതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അറ്റുപോയ രക്തബന്ധം വിളക്കി ചേർത്തു; സുഹാസിനി ഇനി സനാഥ

ഉറക്കമൊഴിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തി നൽകാനായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നൗഷാദും സഹപ്രവർത്തകരും.

KERALA POLICE KOZHIKODE NEWS MAHILA MANDIRAM KOZHIKODE KT NAUSHAD
Police Officer Naushad, suhasini and others (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 17, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുത്തശ്ശിയും പേരക്കുട്ടിയും കൂടി മലപ്പുറം താനൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാതാവിനെ കാണാൻ യാത്രതിരിച്ചു. ഇരുവരും തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളാണ്. ദീർഘദൂരത്തെ യാത്രക്ക് ശേഷം രണ്ട് പേരും കേരളത്തിൽ എത്തി. അമ്മയെ കാണാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു സുഹാസിനി. എന്നാൽ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. തിരൂരിൽ വച്ച് സുഹാസിനിയെ കാണാതായി.

2010ലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. അന്ന് സുഹാസിനിക്ക് അഞ്ച് വയസ് മാത്രമാണ് പ്രായം. പൊലീസിൻ്റെ കൈയിൽ എത്തിപ്പെട്ട സുഹാസിനിയെ ഓഫിസർമാർ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ പേര് മജ്ഞുനാഥ് എന്നും അമ്മ പഞ്ചാലിയെന്നും മാത്രം അറിയാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണവും നിലച്ചു. പിന്നീട് കോഴിക്കോട് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം, വേങ്ങരയിലെ റോസ് മനാർ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം തുടങ്ങി നാലോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞാണ് സുഹാസിനി കോഴിക്കോട് മഹിളാ മന്ദിരത്തിലെത്തുന്നത്.

KERALA POLICE KOZHIKODE NEWS MAHILA MANDIRAM KOZHIKODE KT NAUSHAD
സുഹാസിനിയും സഹോദരിയും (ETV Bharat)

വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പ്രൊഫഷനൽ കോഴ്‌സിന് പഠിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ 21ക്കാരിക്ക് ഒരു മോഹം. ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തണമെന്ന്. പത്രത്തിൽ പരസ്യം നൽകിയെങ്കില്ലും ആദ്യം ഫലമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് ഈ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൂക്കോട്ടുംപാടം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസർ നൗഷാദിന് സുഹാസിനിയുടെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നായി. അങ്ങനെ ഒന്നരപതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മുറിഞ്ഞ് പോയ രക്തബന്ധങ്ങളെ വിളക്കി ചേർക്കാൻ നൗഷാദിന് കഴിഞ്ഞു.

ഉറക്കമൊഴിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തി നൽകാനായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നൗഷാദും സഹപ്രവർത്തകരും. മേൽ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പൊലീസ് വകുപ്പിൻ്റെയും പിന്തുണയുമുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയാലും മനസിൽ ഇതേ ചിന്തയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടി നൗഷാദിന് ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെത്തിയ തീർഥാടകർക്കെല്ലാം ഫോട്ടോ കാണിച്ച് അന്വേഷണം തുടർന്നു.

സുഹാസിനിയും സഹോദരിയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ (ETV Bharat)

സെപ്‌റ്റംബറിലാണ് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വാർത്ത കാണുന്നത്. ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ അയക്കുകയും അന്വേഷണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സഹോദരി കോയമ്പത്തൂരാണെന്നും സഹോദരൻ ആന്ധ്രയിലാണെന്നും അറിഞ്ഞത്. ഇരുവരെയും കോഴിക്കോട് മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ എത്തിക്കുകയും സുഹാസിനിയെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പൊലീസ് ഓഫിസർ കെ ടി നൗഷാദ് പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഇവരുടെ പിതാവിനെ കുറിച്ചും സഹോദരിയെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരം ലഭിച്ചു. അതനുസരിച്ചുളള അന്വേഷണമായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട്. ഒട്ടും താമസിയാതെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടാത്താൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ മാതാവ് പഞ്ചാലിയും മുത്തശ്ശിയും ഇതിനോടകം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. നൗഷാദിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സഹോദരി മഞ്ജുളയെ നാട്ടിലെത്തിക്കുകയും സുഹാസിനിക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തു. നഷ്‌ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ രക്തബന്ധം വിളക്കി ചേർത്ത അപൂർവ നിമിഷത്തിനാണ് മഹിള മന്ദിരം സാക്ഷിയായത്. സുഹാസിനിയും സഹോദരിയും നൗഷാദിനോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്‌തു.

KERALA POLICE KOZHIKODE NEWS MAHILA MANDIRAM KOZHIKODE KT NAUSHAD
പൊലീസ് ഓഫീസർ കെ ടി നൗഷാദ് (ETV Bharat)

ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയ്‌ക്ക് പോയപ്പോഴാണ് നൗഷാദ് തമിഴ്‌നാട് വണ്ടികൾ നിർത്തി ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നതും മറ്റും ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടത്. തുടർച്ചയായി പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആ കുട്ടിക്ക് ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ സാധിച്ചുവെന്നും നൗഷാദിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പൂക്കോട്ടുംപാടം എസ്എച്ച്ഒ രാജേന്ദ്രൻ നായർ പറഞ്ഞു. നൗഷാദിന്‍റെ ഈ പ്രവൃത്തി കേരള പൊലീസിനും സംസ്ഥാനത്തിനും അഭിമാനമാണ്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള നൗഷാദിന്‍റെ ജീവിതചര്യ മറ്റുള്ള ഓഫിസർമാർക്ക് മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

KERALA POLICE KOZHIKODE NEWS MAHILA MANDIRAM KOZHIKODE KT NAUSHAD
സുഹാസിനിയും സഹോദരിയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ (ETV Bharat)

Also Read: നാളുകൾ നീണ്ട സർക്കാർ- ഗവർണർ പോരിന് വിരാമം; സിസ തോമസിൻ്റെയും സജി ഗോപിനാഥിൻ്റെയും വിസി നിയമനത്തിന് പച്ചക്കൊടി

TAGGED:

KERALA POLICE
KOZHIKODE NEWS
MAHILA MANDIRAM KOZHIKODE
KT NAUSHAD
POLICE OFFICER REUNITING FAMILIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.