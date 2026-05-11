ETV Bharat / state

പൊലീസുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ വൻ കവർച്ച; ഏഴ് പവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു, സിസിടിവി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം

മോഷണം താക്കോല്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രധാന വാതില്‍ തുറന്ന്. സംഭവ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

KOZHIKODE POLICE HOUSE ROBBED KOZHIKODE WEST HILL ROBBERY GOLD ROBBERY കോഴിക്കോട് മോഷണം
Police officer house robbed seven sovereigns of gold stolen (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 5:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വീട്ടില്‍ മോഷണം. നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ മിഥുന്‍ രാജിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലുള്ള വീട്ടിലാണ് കവര്‍ച്ച നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ (ഞായറാഴ്‌ച) രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മിഥുൻ രാജ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

സാധാരണ താക്കോൽ വയ്ക്കാ‌റുള്ള വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തെ പരവതാനിയുടെ അടിയിൽ നിന്നും താക്കോലിൻ്റെ സ്ഥാനചലനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മിഥുൻരാജ് സംശയം തോന്നി വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മുകളിലത്തെ മുറിയിലെ അലമാരയിൽ നിന്നും സ്വർണാഭരണം നഷ്ടമായ വിവരം അറിയുന്നത്.

സാധാരണ മോഷണ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി മറ്റ് യാതൊരു നാശനഷ്‌ടവും വീടിനോ വസ്‌തുക്കൾക്കോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അലമാരക്ക് സമീപം പണമടങ്ങിയ പേഴ്‌സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിന് സ്ഥാനമാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് മിഥുൻ രാജ് പറയുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടാതെ അലമാര തുറന്ന് ആഭരണങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷം പഴയ പടി പൂട്ടിയാണ് മോഷ്‌ടാവ് കടന്നുകളഞ്ഞത്.
മുൻവശത്തെ വാതിലും പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം എടുത്ത സ്ഥാനത്തു തന്നെ പ്രധാന വാതിലിൻ്റെ താക്കോൽ വച്ചു. മോഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മിഥുൻ രാജ് നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലും മിഥുൻ രാജിൻ്റെ അമ്മ സമീപവാസികളുടെ കൂടെ യാത്ര പോയിരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ മിഥുൻരാജിൻ്റെ ഭാര്യ സ്വന്തം വീട്ടിലും ആയിരുന്നു.

മോഷണത്തെ തുടർന്ന് നടക്കാവ് പൊലീസും സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കൂടാതെ വിരലടയാള വിദഗ്‌ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വീടിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുള്ള ആളാണ് മോഷണം നടത്തിയത് എന്നാണ് സൂചന. പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ ആകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പൊലീസ്.

Also Read: മുക്കുപണ്ടമെന്നു കരുതി ഉപേക്ഷിച്ചത് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങള്‍; 45 പവൻ കട്ട കള്ളന്‍റെ അമളിയില്‍ വീട്ടുകാർക്ക് അല്‍പം ആശ്വാസം

TAGGED:

KOZHIKODE POLICE HOUSE ROBBED
KOZHIKODE WEST HILL ROBBERY
GOLD ROBBERY
കോഴിക്കോട് മോഷണം
POLICE OFFICER HOUSE ROBBED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.