പൊലീസുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ വൻ കവർച്ച; ഏഴ് പവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, സിസിടിവി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം
മോഷണം താക്കോല് ഉപയോഗിച്ച് പ്രധാന വാതില് തുറന്ന്. സംഭവ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
Published : May 11, 2026 at 5:20 PM IST
കോഴിക്കോട്: പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വീട്ടില് മോഷണം. നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ മിഥുന് രാജിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലുള്ള വീട്ടിലാണ് കവര്ച്ച നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ (ഞായറാഴ്ച) രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മിഥുൻ രാജ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
സാധാരണ താക്കോൽ വയ്ക്കാറുള്ള വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തെ പരവതാനിയുടെ അടിയിൽ നിന്നും താക്കോലിൻ്റെ സ്ഥാനചലനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മിഥുൻരാജ് സംശയം തോന്നി വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മുകളിലത്തെ മുറിയിലെ അലമാരയിൽ നിന്നും സ്വർണാഭരണം നഷ്ടമായ വിവരം അറിയുന്നത്.
സാധാരണ മോഷണ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റ് യാതൊരു നാശനഷ്ടവും വീടിനോ വസ്തുക്കൾക്കോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അലമാരക്ക് സമീപം പണമടങ്ങിയ പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിന് സ്ഥാനമാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് മിഥുൻ രാജ് പറയുന്നത്.
കൂടാതെ അലമാര തുറന്ന് ആഭരണങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷം പഴയ പടി പൂട്ടിയാണ് മോഷ്ടാവ് കടന്നുകളഞ്ഞത്.
മുൻവശത്തെ വാതിലും പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം എടുത്ത സ്ഥാനത്തു തന്നെ പ്രധാന വാതിലിൻ്റെ താക്കോൽ വച്ചു. മോഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മിഥുൻ രാജ് നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലും മിഥുൻ രാജിൻ്റെ അമ്മ സമീപവാസികളുടെ കൂടെ യാത്ര പോയിരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ മിഥുൻരാജിൻ്റെ ഭാര്യ സ്വന്തം വീട്ടിലും ആയിരുന്നു.
മോഷണത്തെ തുടർന്ന് നടക്കാവ് പൊലീസും സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കൂടാതെ വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വീടിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുള്ള ആളാണ് മോഷണം നടത്തിയത് എന്നാണ് സൂചന. പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ ആകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പൊലീസ്.
