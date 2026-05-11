സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലെ ജീപ്പ് മോഷണം; താക്കോൽ സൂക്ഷിച്ചത് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ, പൊലീസിൻ്റെ തൊപ്പി തെറിച്ചേക്കും

പൊലീസിൻ്റെ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയെ കുറിച്ച് വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും ജീപ്പ് മോഷണത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു അന്വേഷണവുമാണ് നടക്കുന്നത്.

Published : May 11, 2026 at 1:44 PM IST

കണ്ണൂർ: മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്‌ടപ്പെട്ട് പരാതി നൽകാൻ എത്തിയ ആൾ പൊലീസ് ജീപ്പ് മോഷ്‌ടിച്ച് കടന്ന സംഭവത്തിൽ രണ്ടു തലത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്‌ചയെക്കുറിച്ച് വകുപ്പ് തല അന്വേഷണവും ജീപ്പ് മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു അന്വേഷണവുമാണ് നടക്കുന്നത്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട വാഹനം കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയത് ഗുരുതരമായ വീഴ്‌ചയായി ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട ജീപ്പിൻ്റെ താക്കോൽ വാഹനത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചതാണ് വിനയായത്. രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവ സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് വകുപ്പ് തലത്തിൽ പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ തൃശൂർ ചാവക്കാട് തൊഴിയൂർ സ്വദേശി കല്ലുവളപ്പിൽ ഹംസത്തിനെ ടൗൺ പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു. ഞായറാഴ്‌ച പുലർച്ചെ ഒന്നേകാലോടെയാണ് കണ്ണൂർ സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുറ്റത്ത് നിന്ന് കെ എൽ 01 സി ഏച് 81 89 എന്ന നമ്പർ ജീപ്പ് കളവു പോയത്. മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്‌ടപ്പെട്ട പരാതി പറയാൻ ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ ഹംസത്തിനോട് തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാൻ ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഗേറ്റ് അടച്ച നിലയിലായിരുന്നു. പലതവണ പൊലീസിനെ വിളിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു പ്രതികരണവും അകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് വിവരം. തിരിച്ചു ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ പ്രതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പൊലീസ് ജീപ്പ് മോഷ്‌ടിച്ച് സമീപത്തെ ശ്രീനാരായണ പാർക്കിന് സമീപത്തെ തട്ടുകടയിലെത്തി.

മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നയാൾ മദ്യലഹരിയിൽ ആയിരുന്നു. പരസ്‌പര ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുകയും വലിയ ശബ്‌ദത്തോടെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്കും സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും സംശയം തോന്നിയതോടെ പ്രതിയെ പിടിച്ചുവച്ചു ചോദ്യം ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതോടെ നാട്ടുകാർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ജീപ്പിൻ്റെ താക്കോൽ പിടിച്ചു വാങ്ങി വയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് മോഷ്‌ടാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) സെക്ഷൻ 305 പ്രകാരം ആണ് കേസ്. മനുഷ്യവാസം, ഗതാഗതം, ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സംരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലെ മോഷണം വരുന്ന വകുപ്പ് ആണിത്. മോഷണം നടത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്. ഇത് പഴയ IPC സെക്ഷൻ 380-ന് പകരമുള്ള വകുപ്പാണ്.

