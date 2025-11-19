ETV Bharat / state

നിരഞ്ജന് ആദ്യമായി അയ്യനെ കാണാം; തിരക്ക് മൂലം മടങ്ങിയ കന്നിഅയ്യപ്പന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 17 അംഗ സംഘത്തെ തിരികെ വിളിച്ച് ദർശനമൊരുക്കി പൊലീസ്

ആദ്യമായി മല ചവിട്ടാനെത്തിയപ്പോൾ തിരക്ക് കാരണം ദർശനം നടത്താൻ കഴിയാതിരുന്നതിൻ്റെ സങ്കടത്തോടെ മടങ്ങുമ്പോഴാണ് എ.ഡി.ജി.പി.യുടെ ആശ്വാസ ഫോൺ വിളി എത്തുന്നത്.

കന്നി അയ്യപ്പന്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം ആംബുലന്‍സില്‍ സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകുന്നു, എഡിജിപി എസ്. ശ്രീജിത്ത് (ETV Bharat)
Published : November 19, 2025 at 12:12 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ കനത്ത തിരക്ക് കാരണം ദർശനം നടത്താനാകാതെ മടങ്ങിയ കന്നി അയ്യപ്പൻ ഉൾപ്പെടുന്ന 17 അംഗ സംഘത്തെ തിരികെ വിളിച്ച് ശബരിമല പൊലീസ് ചീഫ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ എ.ഡി.ജി.പി. എസ്. ശ്രീജിത്ത്. കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ ഫോണിൽ തിരികെ വിളിച്ച് ദർശനം ഉറപ്പാക്കാമെന്ന് എ.ഡി.ജി.പി. അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ദർശനത്തിനെത്തിയ സംഘം പമ്പയിലെത്തിയിരുന്നു.

ഇവിടെ നിന്നും മരക്കൂട്ടത്തെത്തിയെങ്കിലും വലിയ തിരക്ക് കാരണം മലകയറാൻ സാധിക്കാതെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവം വാർത്തയായതോടെയാണ് എ.ഡി.ജി.പി. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചത്. സംഘത്തിൽ ആദ്യമായി മല ചവിട്ടാനെത്തിയ കന്നി അയ്യപ്പൻ നിരഞ്ജൻ എന്ന കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഒരാൾ പോലും ദർശനം നടത്താതെ മടങ്ങിപ്പോകരുതെന്നും പൊലീസ് സുരക്ഷയിൽ ദർശനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും എ.ഡി.ജി.പി. തീർഥാടകർക്ക് ഉറപ്പുനൽകി. തുടര്‍ന്ന് രോഗബാധിതരായ പ്രായമുള്ളവര്‍ സംഘത്തില്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ ഇവരെ ആംബുലന്‍സില്‍ സന്നിധാനനത്ത് എത്തിച്ചു.

അയ്യപ്പനെ കാണാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സാർ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ സ്വീകരി ക്കുന്നതെന്നും ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം തങ്ങളെ അവിടെ എത്തിക്കണമെന്നും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി നാട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതാണെന്നും ഇതിൽ രണ്ടുപേർ അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടെന്നും സംഘത്തിലെ പ്രായമുള്ള അയ്യപ്പഭക്ത, പാരിപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഗിരിജ, എ.ഡി.ജി.പി.യോട് ഫോണിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. ദർശനം ലഭിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഗിരിജ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ അനുഭവപ്പെട്ട വലിയ തിരക്കിൽപ്പെട്ട് ദർശനം നടത്താൻ കഴിയാതെ മടങ്ങിയ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ പന്തളം വലിയകോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ഇരുമുടി കെട്ടഴിച്ച് നെയ്യഭിഷേകം നടത്തി മാലയൂരി മടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയോടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണവിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തർക്ക് സുഗമമായി ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്.

ഇന്നുമുതൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രധാന സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് കേന്ദ്രം നിലക്കലിലാണ്. ഏഴ് കൗണ്ടറുകളാണ് ഇതിനായി തുറന്നിട്ടുള്ളത്.

ബുക്കിങ് 20,000-ൽ എത്തിയാൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കും. സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ കാത്തുനിൽക്കേണ്ടിവരും. ഡിസംബർ 10 വരെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് ഒഴിവില്ലാത്തതിനാൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

എൻ.ഡി.ആർ.എഫിന്‍റെ ആദ്യ സംഘം സന്നിധാനത്തെത്തി

ഇതിനിടെ എൻ.ഡി.ആർ.എഫിന്റെ ആദ്യ സംഘം സന്നിധാനത്തെത്തി. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള 35 അംഗ സംഘമാണ് എത്തിയത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാം സംഘം രാത്രിയോടെ പമ്പയിലെത്തും. 40 പേരാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത്.

