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ജ്വല്ലറി ഉടമയെ ആക്രമിച്ച് ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത് കാറിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് സംഘം; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്

സെപ്റ്റംബർ 26 ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി 8.30 ഓടെ പട്ടണക്കാട് പൊലിസ് സ്‌റ്റേഷന് എതിർ വശത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ചായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

JEWELRY THEFT CASE ALAPPUZHA JEWELRY OWNER ATTACKED SOUMYA JEWELRY ATTACK ജ്വല്ലറി ഉടമയെ ആക്രമിച്ചു ആലപ്പുഴ
ജ്വല്ലറി ഉടമ സലി പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 8:58 PM IST

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ആലപ്പുഴ: ജ്വല്ലറി ഉടമയെ ആക്രമിച്ച് ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത് കാറിൽ രക്ഷപ്പെട്ട സംഘത്തെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പൊലീസ്. ചേർത്തല പൊന്നാം വെളിയിലെ സൗമ്യ ജ്വല്ലറി ഉടമ സലിയാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. സെപ്റ്റംബർ 26 ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി 8.30 ഓടെ പട്ടണക്കാട് പൊലിസ് സ്‌റ്റേഷന് എതിർ വശത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ചായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.

കടയടച്ച് വീട്ടിലേയ്ക്ക് നടന്ന് പോകുമ്പോൾ കാറിലെത്തിയ സംഘമാണ് ആക്രമിച്ച് ബാഗുമായി രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് സലി പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ സലി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. ബാഗിൽ പണവും സ്വർണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താക്കോൽക്കൂട്ടവും രണ്ടായിരം രൂപയും അരിയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജ്വല്ലറിയായതിനാൽ പണവും ആഭരണങ്ങളും ബാഗിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയാകാം ആക്രമണമെന്ന് കരുതുന്നു.

ജ്വല്ലറി ഉടമയെ ആക്രമിച്ച് ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത് കാറിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് സംഘം. (ETV Bharat)

'സാധാരണ എട്ട് മണിയോടെ കട അടയ്ക്കും‌. ഞാനും അനിയനും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. ഇന്നലെ ബൈക്ക് കംപ്ലെയ്‌ൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നാണ് പോയത്. അനിയൻ പിറകെ സൈക്കിളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്‌ബിഐ ബാങ്കിൻ്റെ അവിടെനിന്ന് റോഡ് മുറിച്ച് കടന്ന് അപ്പുറത്തുള്ള കടയിൽ കയറി അഞ്ചു കിലോ അരി വാങ്ങി കയ്യിലെ സഞ്ചിയിൽ വച്ച് സർവീസ് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുകയായിരുന്നു. കുറച്ചുദൂരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു വെള്ള കാർ വന്ന് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് ബിവറേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ബിവറേജ് കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഇവർ വണ്ടി എതിര്‍ ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചു. പെട്ടെന്ന് കാറിൻ്റെ ഡോറ് കൊണ്ട് എന്നെ തട്ടി താഴെയിട്ടു. ഉടനെ രണ്ട് പേര് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി. ഞാനപ്പോൾ കൂവി ശബ്‌ദം ഉണ്ടാക്കി. ആ സമയം അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇറങ്ങി പുറത്തേയ്‌ക്ക് വന്നു. പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല.

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കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗിൽ അരിയും കടയുടെ മൊത്തം താക്കോൽ കൂട്ടവുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇരുപതോളം താക്കോൽ അതിലുണ്ട്. ആരെയും സംശയിക്കുന്നില്ല. 30 വർഷത്തോളമായി ഇതുപോലൊക്കെത്തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. സാധാരണ ബൈക്കിനാണ് പോകുന്നത്. 30 വയസൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആക്രമിച്ചത്. തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു', എന്ന് സലി പറയുന്നു.

കാറിൽ അഞ്ച് പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നതായും സലി പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് പോയ സംഘത്തെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി തന്നെ ചിലരെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും അവരല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിട്ടയച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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ജ്വല്ലറി ഉടമയെ ആക്രമിച്ചു ആലപ്പുഴ
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