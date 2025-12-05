നടിയുടെ കാറിൽ പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക്, പിന്നെ ബംഗളൂരുവിലെ റിസോർട്ടിലേക്ക്; 9 ദിവസമായിട്ടും രാഹുൽ ഒളിവിൽ
പൊലീസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും രാഹുൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു. പൊലീസ് നീക്കം ചോരുന്നെന്ന സംശയത്താൽ രണ്ട് ജീവനക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ യുവതിയും പരാതി നൽകി.
Published : December 5, 2025 at 12:05 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഒൻപത് ദിവസമായി ഒളിവിൽ തുടരുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണസംഘത്തിന് ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പൊലീസ് നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലും മൊബൈൽ ഫോണുകളും കാറുകളും മാറിമാറി ഉപയോഗിച്ച് രാഹുൽ ഒളിയിടം മാറ്റുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. എംഎൽഎയുടെ ഓഫീസിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച യുവതി പരാതിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചതിന് പിന്നാലെ അതിവിദഗ്ധമായാണ് രാഹുൽ പാലക്കാട്ടുനിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞത്. സിസിടിവി നിരീക്ഷണം കുറവുള്ള റോഡുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തായിരുന്നു യാത്ര. സുഹൃത്തായ സിനിമാ നടിയുടെ ചുവന്ന പോളോ കാറിൽ പൊള്ളാച്ചി വരെ എത്തിയ ശേഷം അവിടെനിന്ന് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്-കർണാടക അതിർത്തിയിലേക്കും നീങ്ങി.
ഞായറാഴ്ച മുതൽ ബംഗളൂരുവിലെ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു താമസം. എന്നാൽ, പൊലീസ് എത്തുന്നുവെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതോടെ അവിടെനിന്ന് രാവിലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്കും പിന്നീട് അവിടെനിന്നും ബംഗളൂരു നഗരത്തിലേക്കും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണസംഘം തൊട്ടുപിന്നാലെ എത്തിയെങ്കിലും പൊലീസിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ ചോരുന്നതാണ് രാഹുലിന് സഹായകരമാകുന്നതെന്ന സംശയം ശക്തമാണ്.
മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയാൽ കീഴടങ്ങാനായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ ആദ്യ തീരുമാനമെങ്കിലും, ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോടെ തീരുമാനം മാറ്റി. ഇതോടെയാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്ന ഫോണുകൾ ഓണായത്. രാഹുലിനൊപ്പം നാടുവിട്ട ഡ്രൈവർക്കും പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റിനും ഒപ്പം പാലക്കാട്ടെ ഓഫിസിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് രാഹുലിൻ്റെ ഒളിയിടം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ലുക്കൗട്ട് സർക്കുലർ ഇറക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്.
രണ്ടാമത്തെ പരാതിക്കാരിയും രംഗത്ത്
ഇതിനിടെ, രാഹുലിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ യുവതിയും മൊഴി നൽകാൻ തയാറാണെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) അറിയിച്ചു. 23 വയസ്സുള്ള യുവതി ഇമെയിൽ മുഖേനയാണ് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി സജീവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുതിയ കേസിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലവും സമയവും അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണസംഘം ഇവർക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും കേസിൻ്റെ ഗൗരവവും
രാഹുലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള 22 പേജുള്ള ഉത്തരവിൽ കോടതി അതീവ ഗൗരവകരമായ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമാണെന്ന വാദം കോടതി തള്ളി. ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കി ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചതും, ആദ്യത്തെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചതും കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിക്കൽ, നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രം, നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് നേമം പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രൈം നമ്പർ 1750/2025 കേസിൽ രാഹുലിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിഎൻഎസ് വകുപ്പുകൾ 64(2), 89, 351(3), ഐടി ആക്ട് 66ഇ എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കേസ്.
വിവാഹജീവിതം തകർന്ന യുവതിയുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് രാഹുൽ സൗഹൃദത്തിലാകുന്നത്. കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് ഈ അടുപ്പം നീണ്ടുനിന്നത്. 2025 ജനുവരി 27, 28 തീയതികളിൽ പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിലും മാർച്ച് നാലിന് യുവതിയുടെ തൃക്കണ്ണാപുരത്തെ ഫ്ലാറ്റിലും വച്ച് പീഡനം നടന്നു. മാർച്ച് 17ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി. ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഏപ്രിൽ 22ന് വീണ്ടും ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഗർഭഛിദ്രത്തിന് തയാറാകാതിരുന്നപ്പോൾ താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സമ്മതിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് മെയ് 30ന് രാഹുലിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം രണ്ടാം പ്രതി വഴി ഗുളികകൾ എത്തിച്ചു നൽകുകയും വിഡിയോ കോളിലൂടെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു.
വൈദ്യപരിശോധനയും തെളിവുകളും
ഡോക്ടറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായ യുവതി തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്പി ഫോർട്ട് ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകളും വാട്സാപ് ചാറ്റുകളും വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നേടിയ സമ്മതം യഥാർഥ സമ്മതമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. യുവതിയുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തുക എന്നത് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാണ്.
മാധ്യമപ്രവർത്തകയായ സുഹൃത്തിന് കൈമാറിയ തെളിവുകൾ തൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെയാണ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് യുവതി വ്യക്തമാക്കി. തെറ്റുകൾ തിരുത്തി രാഹുൽ തിരികെ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു താനെന്നും എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തായതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകി.
കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നുവെന്നും രാഹുലിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. പരാതിക്കാരിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹബന്ധം നിലവിലുണ്ടെന്നും പരാതി നൽകാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്നും പ്രതിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനുവരി 8ലെ ഫോട്ടോ ഹാജരാക്കി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത തീയതി മാത്രമാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ഇരയുടെ വൈവാഹിക നില ബലാത്സംഗക്കുറ്റത്തിൽ പ്രസക്തമല്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അറസ്റ്റ് തടയാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് രാഹുൽ എങ്കിലും അടിയന്തര ഉത്തരവ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതു നിമിഷവും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കാം. പത്തനംതിട്ടയിലെയും പാലക്കാട്ടെയും വീടുകളും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വസതികളും പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം ടവർ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗർഭഛിദ്രത്തിന് മരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകിയ രണ്ടാം പ്രതിയെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
More Read:- കോൺഗ്രസിന് ആശ്വാസം; രാഹുലിന്റെ എംഎൽഎ സ്ഥാനവും തുലാസിൽ, ഇനി പന്ത് പൊലീസിന്റെ കോര്ട്ടില്