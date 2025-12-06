ETV Bharat / state

കുമരകത്ത് മുങ്ങിയത് രജിസ്ട്രേഷൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഹൗസ്ബോട്ട്; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

ഉറക്കത്തിനിടയിലാണ് ബോട്ട് മുങ്ങിയത്, ബോട്ടില്‍ വെള്ളം കോരികളയുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടുവെന്ന് വിനോദസഞ്ചാരി, യാത്രക്കാർക്ക് സാരമായ പരിക്ക്.

HOUSE BOAT SINK IN KUMARAKOM HOUSE BOAT ACCIDENT KUMARAKOM KUMARAKOM HOUSE BOAT
Tourists from Uttar Pradesh rescued after houseboat sinks at Kumarakom (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: കുമരകത്ത് ഹൗസ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. പിന്നാലെ പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഹൗസ് ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തില്‍ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മുങ്ങിയ ബോട്ട് പമ്പാറാണിയുടെ ഉടമ ബെൽറാം പറഞ്ഞു.

ഡിസംബർ ഒന്നിനു ബോട്ടിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതായി പോർട്ട് ഓഫിസർ ക്യാപ്റ്റൻ ജിസ്മോൻ ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയാണ് നാലംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് ചീപ്പുങ്കൽ പെണ്ണാർതോട്ടിൽ മുങ്ങിയത്. പുലർച്ചെ മൂന്നിനായിരുന്നു സംഭവം. 6 വയസുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.

ചീപ്പുങ്കലിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് വെള്ളം കയറി മുങ്ങി (ETV Bharat)

ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി കളായ ഗജേന്ദ്ര സിങ്, ഭാര്യ അഞ്ജലി, മകൻ അർശു, അഞ്ജലിയുടെ സഹോദരൻ രാഘവ് എന്നിവരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇവര്‍ നേരിട്ട് കുമരകം പൊലീസിനെ സമീപിച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

സംഭവമിങ്ങനെ

പുലർച്ചെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വെള്ളം കയറുന്നതായി മനസിലായപ്പോഴാണ് ഇവർ ഉറക്കം ഉണർന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഹൗസ് ബോട്ട് തോട്ടിലേക്കു ചരിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്നു. രാഘവും ഗജേന്ദ്ര സിങ്ങും തല കൊണ്ട് ഇടിച്ച് ഹൗസ് ബോട്ടിലെ മുറിയുടെ ജനൽചില്ല് തകർത്തു. തുടര്‍ന്ന് ബോട്ടില്‍ അകപ്പെട്ടവര്‍ ഇതുവഴി പുറത്തേക്കു വന്നു. രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ മറ്റു 3 പേർക്കും നേരിയ പരിക്കേറ്റു.

ഇവരുടെ ശബ്‌ദം കേട്ട് ജീവനക്കാർ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു. ശിക്കാര വള്ളം ഹൗസ് ബോട്ടിന് അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ച് 4 പേരെയും സുരക്ഷിതമായി കരയ്‌ക്കെത്തിച്ചു. ഫോൺ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനാൻ ഇവർക്ക് ആരുമായും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

നവംബര്‍ 5 വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെയാണ് ഇവർ ബോട്ടിൽ കയറിയത്. കായൽ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം സന്ധ്യയോടെ പെണ്ണാർ തോട്ടിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു. നടന്ന് ചീപ്പുങ്കൽ ഭാഗത്ത് എത്തി നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഫോൺ വാങ്ങി പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ മുതൽ ജീവനക്കാർ ബോട്ടിൽനിന്നു ഈ വെള്ളം കോരികളഞ്ഞിരുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടെന്ന് ഇവർ പൊലീസില്‍ അറിയിച്ചു.

വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പണം, ഫോൺ, ടാബ്, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ 64,000 രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി. രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാർ ഇവരെ പിന്നീട് സമീപത്തെ ഹോട്ടലിലേക്കു മാറ്റി. ഇന്നു ഇവര്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Also Read:എങ്ങോട്ടേയ്ക്കാണ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഈ പോക്ക്; ഇന്നും ചാഞ്ചാട്ടം, വിപണിയെ ഉറ്റുനോക്കി നിക്ഷേപകര്‍

TAGGED:

HOUSE BOAT SINK IN KUMARAKOM
HOUSE BOAT ACCIDENT KUMARAKOM
KUMARAKOM
HOUSE BOAT
HOUSEBOAT SINKS AT KUMARAKOM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.