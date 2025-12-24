ETV Bharat / state

ഡിസംബര്‍ മാസം 35 ദിവസം, ഉടനടി തീയതിയും ദിവസവും അറിയാം; സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായി ഷാജഹാൻ്റെ നൂതന കലണ്ടര്‍

ദീർഘനാളത്തെ ഗവേഷണത്തിനൊടുവിൽ കലണ്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് പൊലീസ് ഡ്രൈവറായ ഷാജഹാൻ. ഇതൊരു ഏകീകൃത കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Police driver shajahan found new calendar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 2:50 PM IST

കോഴിക്കോട്: മാറ്റം അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അനേക വർഷത്തെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യനും ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് പരിണമിച്ചത്. എന്നാൽ കോഴിക്കോട് കൺട്രോൾ റൂമിലെ പൊലീസ് ഡ്രൈവറായ ഷാജഹാനോട് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കലണ്ടർ മാത്രമാണെന്ന് ഉടൻ ഉത്തരം ലഭിക്കും. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നിരത്തിയാണ് ഷാജഹാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നത്.

കലണ്ടർ നിലവിൽ വന്ന കാലത്ത് മായൻ കലണ്ടർ, റോമൻ കലണ്ടർ, ജൂലിയൻ കലണ്ടർ, ഗ്രിഗേറിയൻ കലണ്ടർ എന്നിങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവസാനമായി 1582 ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത്.

സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിച്ച കലണ്ടറുമായി ഷാജഹാൻ. (ETV Bharat)
എന്നാൽ അതിനുശേഷം കാലചക്രം ഒരുപാട് കറങ്ങുകയും ആധുനിക ടെക്നോളജികൾ നിലവിൽ വരുകയും ചെയ്‌തിട്ടും കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റത്തിന് മാത്രം ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നും പഴയകാലത്തെ ആ കലണ്ടർ രീതി തന്നെയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പിന്തുടരുന്നത്.

ദീർഘനാളത്തെ ഗവേഷണം

അതിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് ഷാജഹാൻ്റെ നാലു വർഷത്തെ ഗവേഷണ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്‌സൽ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റം. നിലവിലെ കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റം അനുസരിച്ച് ഓരോ മാസങ്ങളിലും വരുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ തീയതികൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല.

പി കെ ഷാജഹാൻ (ETV Bharat)

അടുത്ത വർഷത്തെ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഏത് ദിവസമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾക്കും കലണ്ടർ കയ്യിൽ കിട്ടാതെ ഉത്തരം പറയാനും സാധിക്കില്ല. അവിടെയാണ് ഷാജഹാൻ്റെ യൂണിവേഴ്‌സൽ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റം വ്യത്യസ്‌തമാകുന്നത്. ഷാജഹാൻ്റെ കലണ്ടറിൽ എല്ലാ ഒന്നാം തീയതിയും തിങ്കളാഴ്‌ചയാണ്. അതുപോലെ മറ്റു ദിവസങ്ങളൊക്കെ തുടർച്ചയായി വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡേറ്റ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഏതുകാലത്തെയും ദിവസം ഏതെന്ന് ഒട്ടും ചിന്തിക്കാതെ പറയാനാകും.

ഷാജഹാൻ കലണ്ടർ വരച്ച് കാണിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

"ഇപ്പോഴത്തെ കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റം പ്രകാരം ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇല്ലാത്ത കാലത്തെ കണ്ടുപിടിത്തമാണ്. എന്നാൽ ഇതൊരു ഏകീകൃത കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റമാണ്. ഡേറ്റും ദിവസവും ഒരു പോലെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് പുതിയ കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. അത്തരമൊരു പുതിയ കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റം വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും", എന്ന് ഷാജഹാൻ പറയുന്നു.

നൂതന കലണ്ടറിന് ഗുണങ്ങൾ ഏറെ

ഷാജഹാൻ്റെ കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റം അനുസരിച്ച് എല്ലാ മാസവും മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടാവും. ഡിസംബർ മാസം മാത്രമാണ് അഞ്ച് ദിവസം അധികം ഉള്ളത്. തൻ്റെ കലണ്ടറിൽ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഷാജഹാൻ്റെ പക്ഷം. ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ട് ആ ദിവസം ഏതാണെന്ന് പോലും ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകില്ല.

ഷാജഹാൻ്റെ കലണ്ടർ. (ETV Bharat)

എന്നാൽ യൂണിവേഴ്‌സൽ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റത്തിലൂടെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം ആർക്കും ഓർത്തെടുക്കാനാകും. ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഷാജഹാൻ്റെ കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റത്തിൽ.
വിദേശരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിൽ അടക്കം ഷാജഹാൻ തൻ്റെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ കലണ്ടർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്തുണയും ലഭിച്ചു.

ഷാജഹാൻ എഴുതിയ പുസ്‌തകം. (ETV Bharat)

ആരാണ് കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റം മാറ്റേണ്ടതെന്ന ഉത്തരം മാത്രം ഇതുവരെ ഷാജഹാന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരു പ്രയാസം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മഹത്തായ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയ പി കെ ഷാജഹാൻ എന്ന അസാധാരണ പൊലീസുകാരനുള്ളത്.

ഇനി തൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഷാജഹാൻ നടത്തുന്നത്. അത് എന്നെങ്കിലും സാധ്യമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മുക്കത്തിന് സമീപം കുറ്റൂളിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഷാജഹാൻ. കൂടാതെ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹിസ്‌റ്ററി 2029 എന്ന പേരിൽ കലണ്ടർ സിസ്‌റ്റത്തിൻ്റെ പൂർണ രൂപവും പ്രത്യേകതകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പുസ്‌തകം കൂടി രചിച്ചിട്ടുണ്ട് പി കെ ഷാജഹാൻ എന്ന പൊലീസ് ഡ്രൈവർ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

