സമര പന്തല് പൊലീസ് പൊളിച്ചു, രാത്രിക്ക് രാത്രി പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ; കരഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി എവിടെയെന്ന് പിണറായി, എൽപിഎസ്ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരം ആളിക്കത്തുന്നു
സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന വളർമതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായ ജയകൃഷ്ണൻ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ 10 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് സമരരംഗത്ത്. LPST rank holders protest
Published : November 12, 2026 at 8:53 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ സമരം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. പൊലീസ് പൊളിച്ചുനീക്കിയ സമരപ്പന്തൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ, രാത്രിക്ക് രാത്രി തന്നെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. മുൻപ് പന്തൽ നിന്നിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ താത്കാലികമായി ടാർപോളിൻ വലിച്ചുകെട്ടിയാണ് പുതിയ സമരപ്പന്തൽ നിർമിച്ചത്. യുവമോർച്ച കൂടി സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിലെ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
നിരാഹാര സമരം ഏറ്റെടുത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ; നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനം
സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന വളർമതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ, ഉദ്യോഗാർഥിയായ ജയകൃഷ്ണൻ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ 10 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് നിലവിൽ സമരരംഗത്ത് സജീവമായുള്ളത്.
"നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നത് വരെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല. സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചും നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തകർക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ട. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള അർഹരായ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും നിയമനം ലഭിക്കുന്നത് വരെ നിരാഹാര സമരം തുടരും." - ജയകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു.
രാത്രിയിൽ സമരപ്പന്തൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വൻതോതിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. സമരക്കാർക്ക് പൂർണ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ച് സിപിഎം നേതാക്കളായ സി.എസ്. സുജാത, പി.കെ. ബിജു എന്നിവരും സമരപ്പന്തലിലെത്തി.
പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാൻ യുവജന സംഘടനകൾ
സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം, ഇന്നുമുതൽ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരും സമരപ്പന്തലിൽ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും. അറസ്റ്റിലായ വളർമതി തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ സമരപ്പന്തലിൽ തുടരാനാണ് യുവമോർച്ചയുടെ തീരുമാനം.
"ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ. സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുനീക്കിയ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് രാത്രി തന്നെ പന്തൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും." -ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.
യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതികരണം
"സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വളർമതിയെ അന്യായമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. വളർമതി ജയിൽ മോചിതയായി തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ സമരപ്പന്തലിൽ തന്നെ തുടരും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കും." - യുവമോർച്ച നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.
പൊലീസിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ
ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസിൻ്റെ വിശദീകരണം. സ്ഥിരം പന്തലാണ് നീക്കം ചെയ്തതെന്നും താത്കാലിക പന്തൽ പൊളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, രാത്രിയിൽ സമരപ്പന്തൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
"ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശപ്രകാരമാണ് റോഡരികിലെ സ്ഥിരം പന്തൽ നീക്കം ചെയ്തത്. താത്കാലിക പന്തലുകൾ പൊളിച്ചിട്ടില്ല. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് രാത്രിയിൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്." - തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
വിമര്ശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
എൽപിഎസ്ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരപ്പന്തൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ പൊളിച്ചുനീക്കുകയും സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വളർമതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത നടപടി ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളോടുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വിമര്ശിച്ചു. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുന്നവരെ പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ നേരിടുന്ന രീതി സർക്കാർ തുടരുകയാണ്.
വളർമതി മുടി മുറിക്കുന്നത് കണ്ടു കരഞ്ഞുപോയ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ അതിക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്? സമരം ചെയ്യാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ജനാധിപത്യം ഓരോ പൗരനും ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശമാണ്. സമരങ്ങളെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുന്ന ഭരണസംവിധാനമല്ല, ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന സർക്കാരാണ് ജനാധിപത്യത്തിന് ആവശ്യം. ഡൽഹിയിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയും സംഘപരിവാറും ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലും ആവർത്തിക്കാമെന്ന വിഡി സതീശൻ്റേയും യുഡിഎഫിൻ്റേയും വ്യാമോഹം ഇവിടെ നടക്കില്ല. ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഇതിനെതിരെ ഉയർന്നു വരണം.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് മാസങ്ങളോളം സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ ആശാവർക്കർമാരുടെ പേരിൽ നടത്തിയ സമരത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പന്തൽ പൊളിക്കുന്നതിന് ആരും പോയിട്ടില്ല. അന്ന് ആ സമരത്തെ മണിക്കൂർ വച്ച് പോയി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു സർക്കാരിനെതിരെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ എൽപിഎസ്ടി സമരം തകർക്കാൻ പന്തൽ പൊളിക്കലും അറസ്റ്റുമായി എത്തിയതെന്നും പിണറായി വിമര്ശിച്ചു.
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