സ്‌കൂള്‍ വിപണിയില്‍ 'പൊലീസ്' ഇടപെടല്‍; വന്‍ വിലക്കുറവുമായി വിദ്യാര്‍ഥി മേള

പൊലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ സ്‌കൂള്‍ ബസാറില്‍ തിരക്കേറുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങള്‍ മുതല്‍ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പാത്രങ്ങള്‍ വരെ മേളയില്‍ സജ്ജം. 20 % മുതല്‍ 80 % വരെ കിഴിവ്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 14, 2026 at 9:05 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ അധ്യയന വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ആശ്വാസമായി പൊലീസ് സഹകരണ സംഘം. പൊതുവിപണിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന വിലയേക്കാള്‍ കുറവില്‍ പുസ്‌തകങ്ങള്‍ മുതല്‍ ചോറ്റുപാത്രം വരെ കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി സഹകരണ സംഘം ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ബാഗുകള്‍, പേന, പെന്‍സില്‍, മഴക്കോട്ട്, പുസ്‌തകം പൊതിയാനുള്ള പേപ്പര്‍, കുപ്പികള്‍ തുടങ്ങി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ തൈക്കാട് മൈതാനത്തില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മേളയില്‍ നിന്നു 20 മുതല്‍ 80 ശതമാനം വിലക്കുറവില്‍ വാങ്ങാം. ഏപ്രില്‍ 23-നു തുടങ്ങിയ മേള ജൂണ്‍ അഞ്ചിനു സമാപിക്കും.

സ്‌കൂൾ ബസാർ (ETV Bharat)

പൊലീസ്‌ സഹകരണ സംഘം പുറത്തിറക്കുന്ന ബയോ നോട്ട് ബുക്കുകളാണ് ഇക്കുറി മേളയിലെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള പുറംചട്ട ഒഴിവാക്കി പേപ്പറിൻ്റെ പുറംചട്ടയാണ് 200 പേജുള്ള നോട്ട് ബുക്കിന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അര്‍ബന്‍ എഡ്‌ജുമായി ചേര്‍ന്നു നിര്‍മിക്കുന്ന പുസ്‌തകത്തിനു ആവശ്യക്കാരേറെയാണെന്നു സഹകരണസംഘം ജീവനക്കര്‍ പറയുന്നു. 65 രൂപ വിലയുള്ള നോട്ട് ബുക്ക് 50 ശതമാനം വിലക്കുറവിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടെണ്ണം 65 രൂപയ്ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ ബസാറില്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

നോട്ട് ബുക്കുകള്‍ക്കുകള്‍ക്കു മേളയില്‍ 20 ശതമാനം മുതല്‍ 50 ശതമാനം ഡിസ്‌കൗണ്ടുണ്ട്. 410 രൂപയുടെ 80 ജിഎസ്എം എ ഫോര്‍ ഷീറ്റ് 283 രൂപയ്ക്കു ഇവിടെനിന്നു വാങ്ങാം. 380 രൂപയുടെ 75 ജിഎസ്എം പേപ്പറുകള്‍ 206 രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കും. പേന, പെന്‍സില്‍, സ്‌കെയില്‍, ഇറേസര്‍, മാര്‍ക്കര്‍, സ്റ്റാപ്‌ളര്‍, ബുക്ക് പൊതിയുന്ന കവറുകള്‍, പെന്‍സില്‍ പൗച്ചുകള്‍, ക്രയോണുകള്‍ തുടങ്ങിയവ 25 മുതല്‍ 30 ശതമാനം വരെ കിഴിവില്‍ ലഭിക്കും. ബാഗുകള്‍ 20 മുതല്‍ 80 ശതമാനം വിലക്കുറവില്‍ വാങ്ങാം. 2,100 രൂപയയുടെ ബ്രാന്‍ഡഡ് ബാഗുകള്‍ 499 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും. സഫാരിയുടെ ബാഗുകള്‍ക്കു 55 ശതമാനമാണ് വിലക്കുറവ്.

കുടകള്‍ 20 മുതല്‍ 30 ശതമാനം വിലക്കുറവില്‍ വാങ്ങാം. ബ്രാന്‍ഡഡ് കുടകള്‍ക്കാണ് 20 ശതമാനം വിലക്കുറവു കിട്ടുന്നത്. 100 രൂപ മുതല്‍ കുടകള്‍ ലഭിക്കും. ഷൂസിന് 25 മുതല്‍ 30 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികള്‍ക്ക് 50 ശതമാനവും ഫ്‌ളാസ്‌കുകള്‍ക്കു 25 മുതല്‍ 30 ശതമാനം വരെയുമാണ് വിലക്കുറവ്.

സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള സാധനങ്ങള്‍ക്കു പുറമേ ബെഡ് ഷീറ്റുകള്‍ പാത്രങ്ങള്‍, വസ്ത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും വില്‍പ്പനയ്ക്കുണ്ട്. രാവിലെ ഒന്‍പതുമുതല്‍ രാത്രി ഒന്‍പതുവരെയാണ് പ്രവര്‍ത്തന സമയം. ഇത് ആറാമത്തെ വര്‍ഷമാണു പൊലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മേള തുടര്‍ച്ചയായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ് രാപ്പകല്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മേളയിലെത്തുന്നത്. പൊലീസുകാരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ഇവിടെ നിന്നു സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാം. പാചകവാതക വിലവര്‍ധനനവിനാലും വിലക്കയറ്റത്താലും വലയുന്ന സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഈ മേള. തിരക്കുനിയന്ത്രിക്കാനായി 20 കൗണ്ടറുകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

