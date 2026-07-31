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ഒരേ നമ്പറിൽ രണ്ട് ലോട്ടറി; വ്യാജ ടിക്കറ്റുകൾ വിപണിയിൽ സജീവം, പരാതിയുമായി ഏജൻ്റുമാർ

വെള്ളിയാഴ്‌ച നറുക്കെടുത്ത സുവർണ കേരളം SK-63 ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകളിലാണ് ഒരേ നമ്പർ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വന്നത്.

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പരാതിക്കാരന്‍ രഞ്ജിത്ത് രവീന്ദ്രന്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 31, 2026 at 8:27 PM IST

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ആലപ്പുഴ:ചേർത്തലയിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച നറുക്കെടുത്ത സുവർണ കേരളം SK-63 ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരേ നമ്പറിൽ. വ്യാജ ടിക്കറ്റുകൾ വിപണിയിൽ സജീവമാകുന്നുവെന്ന് പരാതി. ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ കെആർപുരം സ്വദേശി ചേർത്തല പൊലീസിലും ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫീസിലും പരാതി നൽകി. പള്ളിപ്പുറം കെആർപുരം കരവുണ്ഡുകടവിൽ ഡിസി ഏജൻ്റായ രഞ്ജിത്ത് രവീന്ദ്രനാണ് പരാതിക്കാരൻ.

ചേർത്തലയിലെ ഭഗവതി ലക്കി സെൻ്ററിൽ നിന്ന് സുവർണ കേരളം SK-63 ഡ്രോയിലെ 213225 മുതൽ 213249 വരെയുള്ള രണ്ട് ബുക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ പ്രജീഷ്‌ എന്നയാൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. അതിൽ KM 213225 എന്ന ടിക്കറ്റിൻ്റെ സീരിയലിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരേ നമ്പറിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാൾ പരാതിയുമായി സമീപിച്ചതെന്ന് ലോട്ടറി ഏജൻ്റായ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു.

പ്രജീഷും രഞ്ജിത്ത് രവീന്ദ്രനും ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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ടിക്കറ്റുകൾ പ്രത്യേകം സ്‌കാനറിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണിച്ചുകുളങ്ങര സ്വദേശിക്ക് കേരള ലോട്ടറിയിൽ ഒരു കോടി രൂപ സമ്മാനം അടിച്ചതായി പ്രചരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള പരിശോധനയിൽ അത് വ്യാജ ലോട്ടറിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ എല്ലാ ദിവസവും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളിൽ വ്യാജമായതും വിപണിയിലുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട്.

FAKE LOTTERY TICKETS ALAPPUZHA FAKE LOTTERY TICKET CASE COMPLAINT AGAINST FAKE LOTTERY LOTTERY TICKETS WITH SAME NUMBER
ഒരേ നമ്പറിൽ രണ്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ (ETV Bharat)

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ ഒരേ നമ്പറിൽ വന്നത് ലോട്ടറി അച്ചടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പിശകോ പ്രസിൻ്റെ പ്രശ്‌നമോ ആകാമെന്നാണ് ലോട്ടറി ഓഫീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ ലോട്ടറി ഫലം വന്നപ്പോൾ ഭാഗ്യം തുണച്ചില്ലെന്നും പ്രജീഷ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ചേർത്തല പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ലോട്ടറി വകുപ്പും പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെയാണ് പ്രജീഷ്‌ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് നറുക്കെടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റാണിത് നറുക്കെടുത്ത രണ്ട് ടിക്കറ്റിനും ഒരേ സീരിയൽ നമ്പർ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് വ്യാജ ടിക്കറ്റുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണെന്നും പ്രജീഷ്‌ പറഞ്ഞു. പ്രജീഷെടുത്ത ടിക്കറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റും മറ്റൊന്നും ഒർജിലനുമാണ്.

''ഈ ടിക്കറ്റുകൾ രണ്ട് പേർ ഇടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്‌ടപ്പെടും. വസ്‌തുത എന്തെന്ന് കേസ്‌ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേ മനസിലാകൂ. കേസിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണെമന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരെയെല്ലാം ചതിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവണതയാണണിതെന്നും'' പരാതിക്കാരനായ സി ഏജൻ്റ് രഞ്ജിത്ത് രാജേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

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