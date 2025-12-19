ETV Bharat / state

ഗർഭിണിയെ മർദിച്ച സിഐക്കെതിരെ കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി

ഹൈക്കോടതി വഴി ലഭിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ മർദനം തെളിഞ്ഞതോടെ പോലീസ് വാദങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

KERALA POLICE BRUTALITY VIDEO ERNAKULAM SHO ASSAULT CASE CCTV FOOTAGE POLICE ASSAULT ASSAULT ON PREGNANT WOMAN KERALA
ഷൈമോളും ഭർത്താവ് ബെൻജോയും (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ്എച്ച്ഒ ആയിരിക്കെ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മുൻ എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപചന്ദ്രനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ഷൈമോളും ഭർത്താവ് ബെൻജോയുമാണ് എറണാകുളം അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.

ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി കേസ് ജനുവരി 17ലേക്ക് കോടതി മാറ്റി. ഇതേ സംഭവത്തിൽ ഷൈമോളെ പ്രതിയാക്കി പൊലീസ് എടുത്ത കേസിൻ്റെ വിചാരണ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി 17ന് അഡീഷണൽ സിജെഎം കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഷൈമോളുടെ അഭിഭാഷകൻ റെബിൻ വിൻസെൻ്റ് ഗ്രാലൻ അറിയിച്ചു.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നിർണായകമായി

എസ്എച്ച്ഒ ആയിരുന്ന പ്രതാപചന്ദ്രൻ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് അടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഹൈക്കോടതിയിൽ നേരത്തെ നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാര കേസിലാണ് കോടതി ഇടപെടലിൽ മർദനത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഒന്നര വർഷം മുൻപ് നടന്ന മർദനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഷൈമോൾ നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ലഭിച്ചത്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് എസ്എച്ച്ഒ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

2024 ജൂൺ 20നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പൊലീസ് പൊതുസ്ഥലത്ത് വച്ച് രണ്ടുപേരെ മർദിക്കുന്നത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ബെൻജോ ഫോണിൽ പകർത്തിയിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊലീസ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ വ്യക്തിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ യുവതിയുമായി എസ്ഐ പ്രതാപചന്ദ്രൻ വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

പൊളിഞ്ഞത് പൊലീസ് വാദങ്ങൾ

യുവതിയുടെ നെഞ്ചിൽ പിടിച്ചുതള്ളുന്നതും മുഖത്തടിക്കുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഗർഭിണിയായിരുന്ന തന്നെ വനിത പൊലീസ് നിൽക്കെ പുരുഷ പൊലീസ് മർദിച്ചെന്നും സംഭവം മൂടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പൊലീസ് ഇതെല്ലാം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. യുവതി കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുവെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പൊലീസ് ഇടപെടുകയുമായിരുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ വിചിത്രമായ വാദം.

ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തുകയും എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപചന്ദ്രനെ പരാതിക്കാരി മർദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും പൊലീസ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതുമാണ് പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രതാപചന്ദ്രനെ സർവീസിൽനിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

Also Read:- മഴയും മഞ്ഞും മേഘവും; ഈ ക്രിസ്‌മസ്‌ക്കാലം വൈബാക്കാൻ ഇതാണ് പറ്റിയ ഇടം, യാത്ര ഇപ്പോള്‍ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യൂ

TAGGED:

KERALA POLICE BRUTALITY VIDEO
ERNAKULAM SHO ASSAULT CASE
CCTV FOOTAGE POLICE ASSAULT
ASSAULT ON PREGNANT WOMAN KERALA
KOCHI POLICE ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.