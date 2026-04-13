കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് നടുറോഡിൽ മർദനം; അക്രമികളെ പിടികൂടി പൊലീസ്
യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലെ ഡോർ ബലമായി വലിച്ച് തുറക്കുകയും ഡ്രൈവറെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണം തടയാൻ ഓടിയെത്തിയ കണ്ടക്ടറെയും ഇവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല. മർദനമേൽക്കുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : April 13, 2026 at 8:28 PM IST
എറണാകുളം: കെഎസ്ആർടിസി ബസിലെ ജീവനക്കാരെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ട് യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആലുവ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ്. ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തേയും പ്രതികൾ തടസപ്പെടുത്തി. കീഴ്മാട് കുറ്റിക്കാത്തോട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ അമീർ ഷാ (21), തോട്ടുമുഖം മുതിരക്കോട് വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ (24) എന്നിവരെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ സമയത്താണ് ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ അക്രമ സംഭവം നടന്നത്. ചാലക്ക ഭാഗത്ത് വെച്ച് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് തടഞ്ഞ് വച്ച പ്രതികൾ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലെ ഡോർ ബലമായി വലിച്ച് തുറക്കുകയും ഡ്രൈവറെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണം തടയാൻ ഓടിയെത്തിയ കണ്ടക്ടറെയും ഇവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല. കണ്ടക്ടർക്ക് മർദനമേൽക്കുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. യാത്രക്കാർ നോക്കിനിൽക്കെയായിരുന്നു പ്രതികളുടെ പരാക്രമം.
ബസിൻ്റെ ചാവി ഊരിയെടുത്ത പ്രതികൾ, ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് അവിടെനിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞത്. ബസിൻ്റെ ചാവി കൊണ്ടുപോയത് കാരണം തുടർയാത്ര തടസപ്പെടുകയും യാത്രക്കാർ ഏറെ നേരം വഴിയിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് കേസെടുത്തതോടെ പ്രതികൾ ഒളിവിൽ പോയി. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത ഇവർ, പൊലീസിന് തങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ആലുവ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചു.
സൈബർ സെല്ലിൻ്റേയും പ്രാദേശിക വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ ഇവരെ ബന്ധുവീടുകളിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഇരുചക്രവാഹനവും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ അമീർ ഷായും മുഹമ്മദ് റിസ്വാനും സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളാണെന്നാണ് പൊലീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മുട്ടം ഭാഗത്തെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ തടഞ്ഞുനിർത്തി ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിലും ഇവർക്കെതിരെ നിലവിൽ കേസുണ്ട്. ഈ കേസിലെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവെയാണ് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ വീണ്ടും അക്രമം നടത്തിയത്.
ആലുവ ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ജി. ഗോപകുമാർ, എസ്.ഐമാരായ ജോസി എം. ജോൺസൻ, ബി. സുരേഷ് കുമാർ, സി.പി.ഒമാരായ മാഹിൻഷാ അബൂബക്കർ, മുഹമ്മദ് അമീർ, എം. ഷാഹിൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കിയത്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തി. കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങളിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
