ആശുപത്രിയിൽ കണ്ടയാളോട് കുശലം ചോദിച്ചു... ചുരുളഴിഞ്ഞത് 40 വർഷം മുൻപ് നടന്ന കൊലപാതകം
1987 ജനുവരി 11-ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയ്ക്ക് സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവായ ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ളയെ വെട്ടിക്കൊന്ന് മരണം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം ഒളിവിൽ പോയതാണ് മോഹനൻ പിള്ള.
Published : July 6, 2026 at 7:19 AM IST
കൊല്ലം: 40 വർഷം മുൻപ് നടന്ന കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയെ പിടികൂടി പൊലീസ്. കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം പൊലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന മോഹനൻ പിള്ളയാണ് പൂച്ചാക്കൽ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. വെളിയം പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശിയായ ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ളയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതി മോഹനൻ പിള്ളയാണ് നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം പൊലീസ് പിടിയിലാകുന്നത്.
സംഭവം നടക്കുന്നത് 1987ലാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1987 ജനുവരി 11-ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. വെളിയം പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര കോടിയാട്ട് വീട്ടിൽ മോഹനൻ പിള്ള, തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവായ ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ളയെ വെട്ടുകയായിരുന്നു. മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ബഹളമുണ്ടാക്കിയ മോഹനൻ പിള്ള, ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ളയുടെ കഴുത്തിൽ മൂന്നോളം മാരകമായ വെട്ടുകളേൽപ്പിച്ചു. മരണം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് പ്രതി സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. കൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിക്ക് 25 വയസായിരുന്നു പ്രായം.
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കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ആദ്യം വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് കടന്ന പ്രതി അവിടെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് കോട്ടയം കല്ലറ എന്ന സ്ഥലത്ത് തോട്ടം തൊഴിലാളിയായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു. പേരും മേൽവിലാസവും മറച്ച് വച്ചായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ജീവിതം. മറ്റൊരു പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും കുടുംബമായി താമസിച്ച് വരികയുമായിരുന്നു.
പ്രതിയെ പിടികൂടിയതിന് പിന്നിൽ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്
വർഷങ്ങളായി പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയെ കുടുക്കിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ്. അടുത്തിടെ അസുഖം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് വെളിയം സ്വദേശിയായ ഒരാളെ പ്രതി അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടുമുട്ടി. തുടർന്ന് നാട്ടിലെ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇയാൾ അന്വേഷിച്ചതാണ് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായത്. ഇതോടെ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നാട്ടുകാരൻ പൊലീസിനെ വിളിച്ചു.
വിവരമറിഞ്ഞ പൂച്ചാക്കൽ പൊലീസ് കേസ് അന്വേഷണം വീണ്ടും ഊർജ്ജിതമാക്കി. പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കളെയും മറ്റും കണ്ട് രഹസ്യമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ഒടുവിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വെച്ച് പ്രതിയുമായി സംസാരിച്ചയാളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർണായക സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കോട്ടയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. കൃത്യമായ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് പൂച്ചാക്കൽ പൊലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
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