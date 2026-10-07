സിസിടിവി ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമത്തിൽ മോഷണം; അയൽസംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അതിസാഹസികമായി പ്രതികളെ പിടികൂടി കേരള പൊലീസ്
സെപ്റ്റംബർ 20 നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പ്രതികളിൽ ഒരാൾ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിയെന്ന് പൊലീസ്.
Published : October 7, 2026 at 5:43 PM IST
കാസർകോട്: കേരള- കർണാടക അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിലെ മോഷണക്കേസ് പ്രതികളെ അതിസാഹസികമായി പിടികൂടി കേരള പൊലീസ്. സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളായ അഭിരാജ്, ആദിത്യൻ എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സെപ്റ്റംബർ 20 നാണ് കേരള- കർണാടക അതിർത്തിയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണാഭരണം കവർന്നത്. മോഷണ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
എന്നാൽ പൊലീസിന് ആകെ ഒരു തുമ്പ് ലഭിച്ചത് നാട്ടുകാരുടെ മൊഴി മാത്രം. ആ ഗ്രാമത്തിൽ എവിടെയും സിസിടിവി ഇല്ലെന്നത് അന്വേഷണം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. പല രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതികളെ ഉടൻ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിന് സാധിച്ചില്ല. സാധാരണ കേസുകളിലെ പോലെ പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിന്തുടര്ന്ന് പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ അതും സാധ്യമായില്ല. ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടായിരിക്കാം, സംഭവം നടന്ന ശേഷം പ്രതികൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഒടുവിൽ കേരള പൊലീസിൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് മുന്നിൽ മോഷ്ടാക്കൾ മുട്ടുമടക്കി. അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പൊലീസ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കി. കൊണ്ടാർ വെള്ളക്കടവ് സ്വദേശി സദാനന്ദൻ്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. പകൽ സമയത്തായിരുന്നു മോഷണം. അടുക്കളവാതിൽ കുത്തിത്തുറന്ന് അകത്തുകടന്ന മോഷ്ടാക്കൾ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഏഴര പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എവിടെയും സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നാൽ, ഒരു നാട്ടുകാരാൻ നൽകിയ ചെറിയൊരു സൂചനയാണ് കേസിൽ വഴിത്തിരിവായത്. ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച രണ്ടുപേർ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ പോകുന്നത് കണ്ടെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് കർണാടക അതിർത്തി കടന്ന് മൈസൂരു, നഞ്ചൻഗോഡ് വരെയുള്ള മേഖലകളിലെ ഇരുനൂറ്റമ്പതോളം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ച് പ്രതികളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിയെന്ന് പൊലീസ്
കേസിലെ പ്രതികളെ പൊലീസ് അതിസാഹസികമായാണ് പിടികൂടിയത്. രാവിലെ 9 മുതൽ 12.30 സമയങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതിയെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. മോഷണം നടത്തുന്ന വീടുകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുവയ്ക്കില്ല. നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ കയറി മോഷണം നടത്തുന്നതാണ് ഇരുവരുടെയും പതിവ് രീതി. എറണാകുളം കുമ്പളത്തെ വാടകവീട്ടിൽ നിന്ന് കൊല്ലം സ്വദേശിയായ അഭിരാജിനെയും, കൊല്ലം പത്തനാപുരത്തെ വാടകവീട്ടിൽ നിന്ന് ആദിത്യനെയും പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
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പിടിയിലായ അഭിരാജ് വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി 22ഓളം കേസുകളിൽ പ്രതിയായ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിയാണ്. കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി നിധിൻരാജ് പി ഐപിഎസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ബേക്കൽ ഡിവൈഎസ്പി വിനോദ് കുമാറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആദൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ അനൂപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കിയത്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശരത് കെ, അസിസ്റ്റൻ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ പ്രസാദ് പുല്ലൂർ, ജോസ് വിൻസൻ്റ്, സിപിഒമാരായ സുരേഷ്, നിതിൻ, ദിവാകർ എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
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