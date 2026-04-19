കായലിലെ പോള ശല്യം; ബോട്ടുകൾക്ക് തകരാർ പതിവ്, കോട്ടയം- ആലപ്പുഴ സർവീസ് പ്രതിസന്ധിയിൽ

കോ​ടി​മ​ത​യി​ലെ ബോ​ട്ടുജെ​ട്ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് കായലിലെ പോ​ള ശല്യം. ബോട്ട് സർവീസ് പലപ്പോഴും മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥ. പോ​ള​യും പു​ല്ലും ബോ​ട്ടി​ന്‍റെ പ്രൊപ്പല്ലറില്‍ കു​ടു​ങ്ങി ബോ​ട്ട് നി​ന്നുപോ​കു​ന്നു. ജീവനക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ.

KOTTAYAM ALLEPPEY BOAT SERVICE KODIMATHA BACKWATER BOAT SERVICE കായലിൽ പോള ശല്യം POLA GROWING IN BACKWATERS
pola spread in backwater kottayam alappuzha boat service in crisis (ETV Bharat)
Published : April 19, 2026 at 12:59 PM IST

കോട്ടയം: ബോട്ട് സർവീസിന് വില്ലനായി കായലിലെ പോളശല്യം. കോ​ടി​മ​ത​യി​ലെ ബോ​ട്ടുജെ​ട്ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് കായലിലെ പോ​ള കോ​ട്ട​യം-​ആ​ല​പ്പു​ഴ ബോ​ട്ട് സ​ര്‍വീ​സി​നെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊ​ടൂ​രാ​റി​ല്‍ നി​ന്ന് ​ഒഴുകിയെ​ത്തു​ന്ന പോ​ളയാ​ണ് ഇ​വി​ടെയാ​കെ നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പോ​ള നി​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ല്‍ കാ​യ​ലി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാത്ര ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ട്ടുജെ​ട്ടി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ബോ​ട്ടി​ന്‍റെ പ്രൊ​പ്പ​ല്ല​റി​ല്‍ പോ​ള കു​ടു​ങ്ങി ത​ക​രാ​ര്‍ ഉണ്ടാ​കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്.

പോ​ള നി​റ​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ ത​ടി​യോ മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വ​സ്‌തുക്ക​ളോ ഉ​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് അ​റി​യാ​നും കഴി​യി​ല്ല. യാത്രയ്ക്കി​ടെ ഇ​ങ്ങ​നെ ത​ട​സം നേ​രി​ടു​മ്പോ​ള്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ കാ​യ​യി​ലി​റ​ങ്ങി ത​ട​സം നീ​ക്കി യാ​ത്ര ചെയ്യേണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ട്. ദി​വ​സ​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ​യാ​ണ് പോ​ള​യും പു​ല്ലും ബോ​ട്ടി​ന്‍റെ പ്രൊപ്പല്ലറില്‍ കു​ടു​ങ്ങി ബോ​ട്ട് നി​ന്നുപോ​കു​ന്ന​ത്. കഴിഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ബോ​ട്ടുജെ​ട്ടി​യു​ടെ മുന്‍ഭാഗത്താ​ണ് പോ​ള നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ല്‍ ബോട്ടു​ക​ള്‍ തി​രി​ക്കാ​നും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്.

കോട്ടയം-ആലപ്പുഴ ബോട്ട് സർവീസ് പ്രതിസന്ധിയിൽ

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"നിലവിൽ പോള ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. കോട്ടയം മുതൽ കാഞ്ഞിരം വരെയാണ് ഏറ്റവുമധികം പോള നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചാക്ക്, പടുത, പഴയ വലകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആളുകൾ ആറ്റിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിവരുന്ന തടികളും ബോട്ടിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കേടുപാട് ഉണ്ടായിട്ട് നാല് ദിവസത്തോളം ട്രിപ്പ് മുടങ്ങിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു. ജലത്തിൽ കിടക്കുന്ന തടികൾ ബോട്ടിൽ വന്ന് ശക്തമായി ഇടിക്കുകയും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

KOTTAYAM ALLEPPEY BOAT SERVICE KODIMATHA BACKWATER BOAT SERVICE കായലിൽ പോള ശല്യം POLA GROWING IN BACKWATERS
പോള നിറഞ്ഞ കായലിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബോട്ട് (ETV Bharat)

ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലറിനും ഇത് നാശം വരുത്തുന്നു. ഇത്തരം കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബോട്ട് ട്രിപ്പ് തടസപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് മറ്റൊരു ബോട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് സർവീസ് നടത്തിയത്. ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെനിന്നും കോട്ടയത്തേക്ക് പോകാൻ ബോട്ട് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് പോളകൾ വർധിക്കുന്നത്. എല്ലാവർഷവും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ വരാറുമുണ്ട്", സ്രാങ്ക് അനൂപ് കെ എസ്‌ പറയുന്നു.

"ബോട്ടിൽ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ വരെ എത്താൻ രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ വേണം. കൈനകരിയുടെ ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ പതിനൊന്നരയ്‌ക്ക് പോകുന്ന ബോട്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തും. പക്ഷേ പോള നിറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും ആലപ്പുഴ എത്താൻ. പോളയുള്ളയുള്ള സമയത്ത് ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ വൃത്തിയാക്കിവേണം പോകാൻ. ഇതിന് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ബോട്ട് വൈകുകയും ചിലപ്പോൾ ട്രിപ്പ് തന്നെ മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയും വരുന്നു", എന്നും അനൂപ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

KOTTAYAM ALLEPPEY BOAT SERVICE KODIMATHA BACKWATER BOAT SERVICE കായലിൽ പോള ശല്യം POLA GROWING IN BACKWATERS
പോള നിറഞ്ഞ കായലിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബോട്ട് (ETV Bharat)

ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ പോ​ള നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ചി​ല​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ര​ണ്ട് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പോള നീ​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ​ദി​വ​സം ഒ​രു യ​ന്ത്രം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പോ​ള നീ​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ബോ​ട്ടുജെ​ട്ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​രി​മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വീ​ണ്ടും പോ​ള വ​ന്നുനി​റ​യു​ന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. തണ്ണീർ മുക്കം ബണ്ട് തുറക്കാതെ പോള ശല്യം തീരില്ല എന്നാണ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്.
