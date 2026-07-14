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മുട്ടിയറ തോട്ടിൽ നഞ്ച് കലക്കി മീൻപിടിത്തം; സിനിമാറ്റിക് മോഡലിൽ വലവീശി നാട്ടുകാർ, സംഘത്തിലെ ഒരാൾ പിടിയിൽ

തോട്ടിൽ നഞ്ചു കലക്കിയാൽ ചാലിയാറിലെ ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങളും ചത്തുപൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ച് തോടിന് കാവലിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെജാഗ്രതക്ക് ഇന്ന് ഫലം കണ്ടു.

kozhikkode Chaliyar River illegal fish haunt arrest
മുട്ടിയറ തോട്ടിൽ നഞ്ച് കലക്കി മീൻപിടിത്തം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 12:32 PM IST

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കോഴിക്കോട് : നിരവധി പേരുടെ ആശ്രയമാണ് രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് സമീപത്തുകൂടെ ഒഴുകുന്ന മുട്ടിയറ തോട്. ഈ തോടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിരവധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറെക്കാലമായി മത്സ്യ സമ്പത്ത് ധാരാളമുള്ള മുട്ടിയറ തോട്ടിൽഇടക്കിടെ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊന്തുന്നത് പതിവായി. പ്രദേശവാസികളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ മത്സ്യം പിടിക്കാൻ എത്തുന്നവർ നഞ്ച് കലക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മത്സ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി ചത്തുപൊന്തുന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി.


അതിനുശേഷം നിരവധി തവണ പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും ആളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചില്ല. മുട്ടിയറത്തോട് ചെന്ന് ചേരുന്നത് ചാലിയാറിലാണ്. തോട്ടിൽ നഞ്ചു കലക്കിയാൽ ചാലിയാറിലെ ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങളും ചത്തുപൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ച് തോടിന് കാവലിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ ജാഗ്രതക്ക് ഇന്ന് ഫലം കണ്ടു.

kozhikkode Chaliyar River illegal fish haunt arrest
നാട്ടുകാര്‍ (ETV Bharat)

ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാട്ടുകാർ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സംഘം നഞ്ച് കലക്കി മീൻ പിടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ കാവലിരുന്ന നാട്ടുകാർ ഇവരെ പിടികൂടുന്നതിന് സ്ഥലത്തെത്തി. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മീൻപിടുത്ത സംഘം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നഞ്ചു കലക്കി മീൻ പിടിച്ച സംഘത്തിലുള്ള ഒരാളെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി. ഉടൻതന്നെ ഫറോക്ക് പൊലീസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇയാളെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

kozhikkode Chaliyar River illegal fish haunt arrest
മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കള്‍ (ETV Bharat)

ഇതിനുപുറമെ മീൻപിടുത്ത സംഘം എത്തിയതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൂടാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനസാമഗ്രികളും തോടിൻ്റെ അരികില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തോളം നാട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ തോട്ടിൽ നഞ്ചു കലക്കി മത്സ്യം പിടിച്ച സംഘത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഒരാളെ പിടികൂടുന്നതിനും സാധിച്ചത് നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി.

kozhikkode Chaliyar River illegal fish haunt arrest
പ്രതികള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷ (ETV Bharat)


അതേസമയം മുൻകാലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നഞ്ചു കലക്കി മത്സ്യം പിടിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് വന്നതോടെ ഈ രീതിയിലുള്ള നാടൻ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന രീതിമിക്കയിടത്തും കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്ജലാശയങ്ങളിൽ ഉള്ള ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ പോലും ചത്തു പൊന്തും.

kozhikkode Chaliyar River illegal fish haunt arrest
മുട്ടിയറ തോട്ടിൽ നഞ്ച് കലക്കി മീൻപിടിത്തം (ETV Bharat)

പിടിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മത്സ്യങ്ങളുടെ വംശനാശ ഭീഷണിക്ക് വരെ കാരണമാകുന്ന നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ഇത്തരം മത്സ്യബന്ധന രീതി ഇപ്പോഴും ചിലയിടങ്ങളിൽ തുടരുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇന്ന് രാമനാട്ടുകര മുട്ടിയറ തോട്ടിൽ നിന്നും
നഞ്ച് കലക്കി മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന സംഘത്തെ കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ വ്യക്തമായത്.

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TAGGED:

KOZHIKKODE
CHALIYAR RIVER
ILLEGAL FISH HAUNT
ARREST
POISON FISHING IN RAMANATTUKARA

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