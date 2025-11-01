ETV Bharat / state

KG SHANKARA PILLAI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 1, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: മലയാള ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനുമുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരമായ എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്‌കാരം പ്രശസ്‌ത കവി കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ് പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ആധുനിക മലയാള കവിതയുടെ നവഭാവകത്വത്തിൻ്റെ ശീഘ്രഗതിയില്‍ നിന്ന പ്രതിഭയാണ് കെ ജി ശങ്കരപിള്ളയെന്ന് എന്‍ എസ് മാധവന്‍ ചെയര്‍മാനും കെ ആര്‍ മീര, ഡോ. കെ എം അനില്‍ എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ്രൊഫ. സിപി അബൂബക്കര്‍ മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ പുരസ്‌കാര നിര്‍ണയ സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയതയുടെ സവിശേഷമായ സംക്രമണ ഘട്ടത്തില്‍ തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്‌തമായ ശൈലിയുടെ ആഘ്യാന ഘടനയുമായി അദ്ദേഹം രംഗപ്രവേശനം ചെയ്‌തു. ആവിഷ്‌കാരത്തിൻ്റെ ഭിന്നവഴികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടു ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഏതൊരു മലയാളിക്കും അഭിമാനിക്കാന്‍ വക നൽകുന്നതാണെന്നും ജൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടാതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സമകാല രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളോട് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഭാവപരമായ ഔന്നിത്യം പുലര്‍ത്തുന്ന കവിതകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. മലയാള സാഹിത്യത്തെ സാമാന്യമായും കവിതാ സാഹിത്യത്തെ സവിശേഷമായും സമുന്നമാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവന നൽകിയ പ്രതിഭാധനനാണ് കെ ജി ശങ്കരപിള്ളയെന്ന് ജൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

റസൂല്‍ പൂക്കുറ്റി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചെയര്‍മാനായത് മലയാള സിനിമയുടെ മഹാഭാഗ്യമാണെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ പറഞ്ഞു. ലോക പ്രസിദ്ധനായ പ്രതിഭയാണ്‌ അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തിനും കേരളത്തിനും അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങള്‍ നേടി തന്നയാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളെ ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതല്‍ സമയം കേരളത്തിലെ അക്കാദമിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പൂര്‍ണ മനസോടെ അദ്ദേഹം ആ പദവി സ്വീകരിച്ചു. അക്കാദമിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനും സിനിമാ മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്കു വേണ്ടി കൂടുതല്‍ സമയം കേരളത്തില്‍ ചെലവഴിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊരു അവസരം ലഭിച്ചതില്‍ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗ്യം കൂടി ലഭിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നിലവിലുള്ള അക്കാദമി എക്‌സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു. അതു കൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും പുതിയൊരു ഭരണസമിതി വേണമെന്നിരിക്കെയാണ് പുതിയ ഭരണ സമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും സജി ചെറിയാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. 2025 ലെ ചലച്ചിത്ര മേള ലോക ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ സ്വാഗത സംഘം ചേരും. ഇത്തവണയും വ്യത്യസ്‌തത കാണും. അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ ആരംഭിച്ചു. ലോകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുയര്‍ത്തും.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഫിലിം ഫെസ്‌റ്റിവല്‍ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരുന്നു. മണ്‍മറഞ്ഞു പോയ കലാകാരന്മാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളില്‍ നിന്നുമാരംഭിച്ച ദീപശിഖാ പ്രയാണവും അതില്‍ നിന്നും പകര്‍ ദീപവുമാണ് ചലച്ചിത്ര മേളയക്ക് തുടക്കും കുറിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

