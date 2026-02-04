ETV Bharat / state

അതിജീവിതയെ വിവാഹം ചെയ്‌ത് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു; യുവാവിനെതിരായ പോക്സോ കേസ് ഒഴിവാക്കി ഹൈക്കോടതി

പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയായ യുവാവിനെതിരായ നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. പ്രതി അതിജീവിതയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഇരുവരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി വിധി.

Pathanamthitta pocso case fir canceled Kerala High Court pocso case
Kerala High Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 1:12 PM IST

1 Min Read
പത്തനംതിട്ട: പോക്സോ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ അതിജീവിതയെ വിവാഹം കഴിച്ച പ്രതിയുടെ കേസ് നടപടികൾ റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി. പത്തനംതിട്ടയിൽ 23-കാരനായ യുവാവിൻ്റെ പേരിലെടുത്ത കേസാണ് റദ്ദാക്കിയത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയോട് സൗഹൃദം നടിച്ച് വീട്ടിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു കേസ്.

പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചെന്നും പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസ് റദ്ദാക്കാനാവാശ്യപ്പെട്ട് യുവാവ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് ജസ്‌റ്റിസ് സി പ്രദീപ് കുമാർ കേസ് റദ്ദാക്കിയത്. മുൻകാല ഹൈക്കോടതി - സുപ്രീം കോടതി വിധികളും ഇതിനാധാരമായി സിംഗിൾ ബഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് യുവാവിനെതിരെ പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് പോക്സോ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തത്. യുവാവിനെ അനുകൂലിച്ച് പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയും ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു.

അതിജീവിതയെ വിവഹാം കഴിച്ചു

കഴിഞ്ഞ വർഷം ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയും അടിജീവിതയും വിവാഹിതരായതിന് പിന്നാലെ പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കി സുപ്രീം കോടതി. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 142 പ്രകാരമുള്ള അസാധാരണ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുപ്പിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപങ്കർ ദത്ത, അഗസ്റ്റിൻ ജോർജ് മസിഹ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചായിരുന്നു വാദം കേട്ടത്. കേസിലെ അപ്പീൽ നിലനിൽക്കെ പ്രായപൂർത്തിയായ പ്രതിയും ഇരയും 2021 മെയ് മാസത്തിൽ വിവാഹിതരാവുകയും നിലവിൽ ഒരു വയസുള്ള കുഞ്ഞിനൊപ്പം സന്തോഷകരമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

