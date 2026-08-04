ETV Bharat / state

ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ച് പുകവലിക്ക് അടിമയാക്കാൻ ശ്രമം; യുവാവിന് 22 വർഷം കഠിനതടവ്

2024 മേയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി നിരന്തരം ശാരീരികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു

TIRUR POCSO CASE TIRUR POCSO CASE SENTENCING MALAPPURAM POCSO CASE MALAPPURAM POCSO CASE 22 YEARS JAIL
സഫ്‌വാൻ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 8:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പലതവണ പീഡിപ്പിക്കുകയും നിർബന്ധിച്ച് പുകവലിക്ക് അടിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവിന് 22 വർഷം കഠിനതടവും 60,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി. തിരൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജി ടി.ബി ഫസീലയാണ് പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കൂട്ടായി മാസ്റ്റർപടി സ്വദേശി കക്കോച്ചിൻ്റെ പുരയ്ക്കൽ സഫ്‌വാനെയാണ് (35) കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.

മാതൃകാപരമായ വിധി
2024 മേയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി നിരന്തരം ശാരീരികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെയാണ് കുട്ടിയെ നിർബന്ധപൂർവം പുകവലിക്ക് അടിമയാക്കാനും ഇയാൾ ശ്രമിച്ചത്. താനൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിക്ക് വിക്ടിം കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം പ്രകാരം കൂടുതൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനായി ജില്ല ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയോടും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിഴത്തുക പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകാനാണ് സാധ്യത. പിഴ അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം പ്രതി കൂടുതൽ കാലം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം വിധികൾ സമൂഹത്തിന് ശക്തമായ താക്കീതാണ് നൽകുന്നത്. പോക്സോ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതിക്ക് കനത്ത ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്.

സ്ഥിരം കുറ്റവാളി
പ്രതിയായ സഫ്‌വാൻ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്ന് പൊലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ മറ്റ് രണ്ട് പോക്സോ കേസുകളിൽ കൂടി ഇയാൾ പ്രതിയാണ്. ഈ കേസുകളിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞുവരികയായിരുന്നു സഫ്‌വാൻ. ഇതിന് പുറമെ ഫറോക്ക്, പന്തീരാങ്കാവ്, കൊണ്ടോട്ടി, തിരൂർ എന്നീ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി നിരവധി മോഷണക്കേസുകളിലും ഇയാൾ പ്രതിയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയായ പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. നിരന്തരമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രതിക്ക് യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും നൽകാൻ കോടതി തയാറായില്ല.

അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ
താനൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന എൻ.ആർ സുജിത്ത്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ പി. രമ്യ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണസംഘമാണ് കേസിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. കൃത്യമായ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ അന്വേഷണസംഘത്തിന് സാധിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ. അശ്വനികുമാർ ഹാജരായി. വിധി പ്രസ്താവിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതിയായ സഫ്‌വാനെ തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി സമയബന്ധിതമായി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതാണ് പ്രതിക്ക് അർഹിച്ച ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പൊലീസിനെ സഹായിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പൊലീസിൻ്റെയും കോടതിയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വേഗത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ അതിവേഗം വിധി വരുന്നത് ഇരകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

Also Read:പ്രതിപക്ഷ വിമർശനങ്ങൾക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ; ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തും

TAGGED:

TIRUR POCSO CASE
TIRUR POCSO CASE SENTENCING
MALAPPURAM POCSO CASE
MALAPPURAM POCSO CASE 22 YEARS JAIL
MALAPPURAM POCSO CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.