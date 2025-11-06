ETV Bharat / state

വഞ്ചിയൂർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ഷാനിഫ് എച്ച്എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

Representational image (IANS)
തിരുവനന്തപുരം: 2001-ൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി ചെന്നൈയില്‍ അറസ്റ്റില്‍. തിരുവനന്തപുരം നീറമൺകര സ്വദേശിയായ മുത്തുകുമാർ ആണ് അറസ്‌റ്റിലായത്. 25 വർഷത്തോളമായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ് വരികയായിരുന്നു പ്രതി.

മതം മാറി ചെന്നെയില്‍ പാസ്‌റ്ററായി തുടരവെയാണ് അറസ്റ്റ്. തൻ്റെ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥിനിയെ പ്രതി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് കേസ്. പീഡന കേസില്‍ വഞ്ചിയൂര്‍ പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇയാള്‍ ഒളിവിൽ പോവുക ആയിരുന്നു.

വഞ്ചിയൂർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ഷാനിഫ് എച്ച്എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം. ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി ഒളിവിൽ പോയ പ്രതി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു വരിക ആയിരുന്നു. പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇയാള്‍ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല.

കാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇയാള്‍ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കുടുംബത്തിന് പണം അയച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ ആയത്," എന്ന് വഞ്ചിയൂർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ഷാനിഫ് പറഞ്ഞു.

മുത്തുകുമാർ ട്യൂഷന്‍ അധ്യാപകനായിരുന്നുവെന്നും സ്‌കൂൾ സമയത്ത് തന്നെ കാണാൻ വരാന്‍ പെൺകുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പെൺകുട്ടി ക്ലാസില്‍ ഇല്ലെന്ന് സ്‌കൂൾ അധ്യാപികയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ മാതാപിതാക്കളെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്‌ മുത്തുകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

നിലവിലുള്ള കേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുത്തുകുമാറിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പൊലീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പറുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും നിരീക്ഷിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 150 ഓളം ഫോൺ നമ്പറുകളും 30 അക്കൗണ്ടുകളും നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്നും വഞ്ചിയൂർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ഷാനിഫ് വ്യക്തമാക്കി.

ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സംശയാസ്‌പദമായ ഫോൺ നമ്പറാണ് പ്രതിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മുത്തുകുമാർ ക്രിസ്‌തുമതം സ്വീകരിച്ച് സാം എന്ന പേരിലാണ് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ ഇയാള്‍ രണ്ടുതവണ വിവാഹം കഴിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്താനായി. മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇയാള്‍ പബ്ലിക് ടെലിഫോൺ ബൂത്തുകളും മറ്റുള്ളവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ബന്ധുക്കളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിരുന്നത്. അയനാവരത്ത് ഒരു പാസ്റ്ററായി ജോലി ചെയ്‌തു വരുന്നതിനിടെ ആണ് അറസ്‌റ്റ്‌ എസ്‌എച്ച്ഒ ഷാനിഫ് പറഞ്ഞു.

വഞ്ചിയൂർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ഷാനിഫ് എച്ച്എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം ബുധനാഴ്‌ചയാണ് ഇയാളെ ചെന്നൈയിൽ വച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. വ്യാഴാഴ്‌ച ഇയാളെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

