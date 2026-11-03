പോക്സോ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി അതിജീവിതയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പ്രതി പെരുമ്പാവൂരിൽ അറസ്റ്റിൽ
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച കേസിൽ മുൻപ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതി മാസങ്ങളോളം റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു.
Published : November 3, 2026 at 8:42 PM IST
എറണാകുളം: പോക്സോ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ അതിജീവിതയെ വീടുകയറി ആക്രമിക്കുകയും കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത യുവാവിനെ പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെരുമ്പാവൂർ അറയ്ക്കപ്പടി പെരുമാനി ഭാഗത്ത് കരുവിള്ളിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അദിനാൻ (22) ആണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. അക്രമം തടയാൻ ചെന്ന അയൽവാസിക്കും കുത്തേറ്റിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 2) ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച കേസിൽ മുൻപ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതി മാസങ്ങളോളം റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി ജയിലിൽ അടച്ചതിലുള്ള കടുത്ത പ്രതികാരവും വൈരാഗ്യവുമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തിടെ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രതി, കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ അതിജീവിത താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ കയറി പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച ഇയാൾ കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി മാരകമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് രക്ഷിക്കാനായി ഓടിയെത്തിയ അയൽവാസിക്കും പ്രതിയുടെ കുത്തേറ്റു.
ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സ്ഥലത്തുനിന്ന് കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ നാട്ടുകാരുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഉടൻ തന്നെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അതിജീവിതയെയും അയൽവാസിയെയും ഉടനടി അടുത്തുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരുവരും അവിടെ തീവ്രപരിചരണത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പെരുമ്പാവൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജിപി മനുരാജ്, എസ്എച്ച്ഒ എ അക്ഷയ് കുമാർ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്എൽ അർജുൻ, ഗ്രേഡ് എസ്ഐമാരായ ജോബി ജോർജ്, സുഭാഷ് തങ്കപ്പൻ, സിപിഒ പിഎസ് സിബിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘമാണ് അതിവേഗം പ്രതിയെ സ്ഥലത്തെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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