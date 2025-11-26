കാസർകോട് സബ് ജയിലിൽ പോക്സോ കേസ് പ്രതി മരിച്ച നിലയിൽ; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കളുടെ പ്രതിഷേധം
ജയിലിനുള്ളിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മൃതദേഹത്തിൽ പാടുകളുണ്ടെന്നും മരണത്തില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും സഹോദരൻ ആരോപിച്ചു
Published : November 26, 2025 at 2:40 PM IST
കാസർകോട്: കാസർകോട് സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിലിരിക്കെ പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധുക്കൾ. ദേളി സ്വദേശിയായ മുബഷീർ (30) ആണ് മരിച്ചത്. ജയിലിനുള്ളിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മൃതദേഹത്തിൽ പാടുകളുണ്ടെന്നും മരണത്തില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും സഹോദരൻ ആരോപിച്ചു.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് ദേളി സ്വദേശി മുബഷീറിനെ സെല്ലിനുള്ളിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ കാസർകോട്ടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
മുബഷീറിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് സൽമാൻ. സഹതടവുകാരും ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മർദ്ദിക്കുന്നതായി മുബഷീർ നേരത്തെ ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും മുഹമ്മദ് സൽമാൻ ആരോപിക്കുന്നു.
"ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ സമയത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല. ജയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. ജീവിതത്തിൽ അവൻ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തിനാണ് മരുന്ന് കൊടുത്തത് എന്ന് അറിയണം. മരിച്ചത് അറിയിച്ചത് ഞങ്ങളെ അല്ല. അയൽവാസിയെ ആണ്. രാവിലെ 5.30 ഓടെ ആണ് മോർച്ചറിയിൽ എത്തിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ല. ജയിലിൽ നിന്ന് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം കാണുമ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് മരിച്ച പോലെ ആണ് ഉള്ളത്. ശരീരത്തിൽ പാടുകൾ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്ന് അറിയണം. നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും" സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് സൽമാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മുഹമ്മദ് സൽമാൻ്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ബന്ധുക്കൾ മോർച്ചറിക്ക് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത നീങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ബന്ധുക്കള്. സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്പിക്ക് അടക്കം പരാതി നല്കാനും ബന്ധുക്കള് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
2016-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിയാണ് മുബഷീർ. കേസിന് പിന്നാലെ വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന ഇയാൾ രണ്ട് മാസം മുൻപാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. മൂന്നാഴ്ച മുൻപാണ് പൊലീസ് മുബഷീറിനെ പിടികൂടി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.
