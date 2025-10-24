പി എം ശ്രീയിൽ പൊട്ടിത്തെറി; 'ഇടതുമുന്നണി പോകേണ്ട വഴി ഇതല്ല', എല്ഡിഎഫ് വിടുമോ എന്ന് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പറയാമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ പി എം ശ്രീയിൽ (പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സ്കൂൾ ഫോർ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ) ഒപ്പ് വെച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നടപടിയിൽ ഇടതു മുന്നണിയിൽ കടുത്ത ഭിന്നത. സി പി ഐയോട് കൂടിയാലോചനയോ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് പോലും ചർച്ചയുമില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏകപക്ഷീയമായി എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ സി പി ഐ നേതാക്കൾ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സിപിഐ യോഗത്തിനു മുന്പ് രൂക്ഷമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പങ്കുവച്ചത്. ഇടതുമുന്നണി പോകേണ്ട വഴി ഇതല്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. മുന്നണിയില് തുടരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പറയാമെന്നായിരുന്നു ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ മറുപടി.
മുന്നണി മര്യാദകളുടെ ലംഘനത്തെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് സി പി ഐ നേതാക്കൾ വിമർശിക്കുന്നത്. ഗോളി തന്നെ സെൽഫ് ഗോളടിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് സിപിഐ എം പി പി. സന്തോഷ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചേരുന്ന സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം വിഷയം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
പി എം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിട്ട സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ സി പി ഐ യുടെ വിദ്യാർഥി-യുവജന സംഘടനകളായ എ ഐ എസ് എഫും -എ ഐ വൈ എഫും പരസ്യമായി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയം മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബിയുടെ നിലപാട് പോലും വകവെയ്ക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയ നീക്കം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയായുധമാക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം.
അപമാനം സഹിച്ചു നിൽക്കാതെ യു ഡി എഫിലേക്ക് സി പി ഐ യേ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. യു ഡി എഫിൽ അർഹമായ സ്ഥാനം നൽകുമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് ഉറപ്പ് നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഇടതു പാർട്ടികളുടെ ഇന്നത്തെ നേതൃ യോഗം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വിഷയത്തിൽ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും നിലപാട് നിർണായകമാകും. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വാർത്താ സമ്മേളനവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം 2023 മുതൽക്ക് കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട 1400 കോടി രൂപയോളം ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ മുൻപ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിക്കെതിരെ ആദ്യം കടുത്ത നിലപാടാണ് സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് മയപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ വാസുകിയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ എത്തി ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത്.
