പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി; കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം തീരുമാനമെന്ന് സർക്കാർ, നിലപാട് ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ മുമ്പ് യുഡിഎഫ് വിമർശിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സർക്കാർ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എളുപ്പമല്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ.
By PTI
Published : June 7, 2026 at 8:52 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ പിഎം ശ്രീ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂ ളകളുടെ നവീകരണത്തിനായി കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയെച്ചൊല്ലി സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് മുറുകുകയാണ്. വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കൂ എന്ന ഭരണകക്ഷിയായ യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപനത്തെ ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചു.
എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്കൂൾസ് ഫോർ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ധീൻ പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ.
മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കേന്ദ്രവുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുമായ കെ മുരളീധരൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഒരു സർക്കാർ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എളുപ്പമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ ഇത്തരം പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കില്ലെന്ന് മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു.
ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് എല്ലാ വശങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണപക്ഷത്ത് അന്തിമ നിലപാട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് മുതിർന്ന മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവ് പി എം എ സലാമും പറഞ്ഞു. യു ഡി എഫിലെ പ്രധാന പങ്കാളിയായ ഐ യു എം എൽ പദ്ധതിയോടുള്ള മുൻകാല എതിർപ്പ് മയപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ന്യായീകരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ അല്ല എന്നു താന്നെയാകും നിലപാടെന്ന് സലാം പറഞ്ഞു.
മതിയായ മന്ത്രിസഭാ ചർച്ച കൂടാതെയും സഖ്യകക്ഷികളെ അറിയിക്കാതെയും പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചുകൊണ്ട് മുൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അനുചിതമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ആ തെറ്റായ സമീപനത്തെ ഞങ്ങൾ എതിർത്തു. ശേഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും, ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നിരുന്നാലും, കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിച്ച നയങ്ങളെ ക്രമേണ യുഡിഎഫും ലീഗും അംഗീകരിക്കുകയാണെന്ന് മുതിർന്ന സി പി ഐ നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ജി ആർ അനിൽ ആരോപിച്ചു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി മുൻപ് അവർ ഏറ്റവും ശക്തമായി എതിർത്ത പദ്ധതികളിലൊന്നായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം ലീഗില് നിന്നുള്ള ഒരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വിരോധാഭാസമാണെന്നും മണ്ടത്തരമായ ന്യായീകരണങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വിവാദത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിലേക്ക് മാറ്റാനും തങ്ങളെ കുറ്റമറ്റവരായി ചിത്രീകരിക്കാനും യുഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്, ഞങ്ങൾ അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കും ജി ആർ അനിൽ പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന കേരളം ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് വഴങ്ങില്ലെന്നും വഴങ്ങരുതെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ നവാസ് പറഞ്ഞു.
കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. 'പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്തവർ ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാരാർ ഒപ്പിട്ടതിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? നാലര വെള്ളിക്കാശിന് ആർഎസ്എസിൻ്റെ അറവുശാലയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ക്ലാസ്മുറികളെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവരുടെ ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുക' എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കേന്ദ്രവുമായി ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചതിനുശേഷം പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ഒരു വിവാദ വിഷയമായി മാറി. എന്നാൽ സഖ്യകക്ഷിയായ സിപിഐയുടെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് പിന്നീട് അത് നടപ്പാക്കുന്നത് നിർത്തിവച്ചു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി) നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് സിപിഐ വാദിച്ചിരുന്നു. ഇത് ആർഎസ്എസിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അജണ്ടയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം കേന്ദ്ര സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയിൽ ചേരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വാദിച്ചു.
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കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ യുഡിഎഫ് അന്ന് വിമർശിച്ചിരുന്നു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിൽ എൻഇപി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വഴങ്ങുന്നുവെന്ന് ശനിയാഴ്ച മുൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ വി ശിവൻകുട്ടി ആരോപിച്ചു.
ബിജെപി- ആർഎസ്എസ് അജണ്ടയുമായി പദ്ധതിയെ ബന്ധിപ്പിച്ചതായി മുമ്പ് മുദ്രകുത്തിയ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ അതേ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങരുതെന്നും പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഏതൊരു നീക്കവും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ശിവൻകുട്ടി യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞു.
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