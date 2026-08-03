പിഎം ശ്രീ: മുഖം വികൃതമായതിന് കണ്ണാടി കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് എം വി ജയരാജൻ
സത്യം കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും പിഎം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിട്ടത് കൊണ്ട് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പച്ച നുണ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
Published : August 3, 2026 at 5:57 PM IST
കാസർകോട്: പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ മുഖം വികൃതമായതിന് കണ്ണാടി കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം വി ജയരാജൻ. രണ്ട് യുഡിഎഫ് എംപിമാർ അവർക്ക് അനുകൂലമായ മറുപടി കിട്ടുമെന്ന് കരുതി പാർലമെൻ്റിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. എന്നാൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധാരണപത്രം മാത്രമാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സത്യം കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഒപ്പിട്ടത് കൊണ്ട് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പച്ച നുണ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാർ അതത് ജില്ലകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല.മോന്തായം വളഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാലും വളയും.ക്യാമ്പുകളിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നില്ല. ദുരിതബാധിതർ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ വിരിച്ചാണെന്നും എം വി ജയ രാജൻ പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സൽക്കാര വിവാദം
സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയ സമാനമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി സൽക്കാര പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ എം വി ജയരാജന് വിമർശിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ ആരും എതിർക്കുന്നില്ല. മറ്റ് പരിപാടികൾ റദ്ധാക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല.
ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വ്യാപകമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്നതാണ്. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ സ്വന്തം റിസ്കിലാണ് വന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു. അവഹേളിക്കുന്ന പരാമർശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദുരന്ത സമയത്ത് അപകടങ്ങളിൽ ഓടിയെത്തുന്നവരാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന് വരുന്നവരെ അകറ്റുകയല്ല ചേർത്തുനിർത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കണം
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിൽക്കാതെ പൊന്നാനിയിലും കൊച്ചിയിലുമൊക്കെ നാല് പരിപാടികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു. ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും എം വി ജയരാജന് പറഞ്ഞു. അവധി ദിവസം ഉന്നത തല യോഗം ചേർന്ന് മാധ്യമങ്ങളുമായി ബ്രീഫീങ് നടത്തിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മ വിശ്വാസം ലഭിക്കും. 2018 ലെയും 2026 ലെയും പ്രളയകാലത്തെ വ്യത്യാസം അറിയുന്ന മലയാളികൾ പറയും ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏകോപനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ന് അത് ഇല്ലെന്നും ജയരാജന് പറഞ്ഞു.
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