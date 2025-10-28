പിഎം ശ്രീയില് 'ഉടക്ക്' തുടര്ന്ന് സിപിഐ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കാനിരിക്കെ കൈപൊള്ളാതെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സിപിഎം
അനുനയ നീക്കത്തിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് ഇതു വരെ വഴങ്ങാതെ സിപിഐ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസരം മുതലാക്കാൻ കോൺഗ്രസും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കലെത്തി നിൽക്കെ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ പേരിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയിൽ വലയുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഇടതുപാർട്ടിയായ സിപിഎം. സിപിഐ പ്രതിഷേധം മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ അനുനയ നീക്കത്തിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് ഇതു വരെ വഴങ്ങാതെ സിപിഐ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസരം മുതലാക്കാൻ കോൺഗ്രസും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്.
പിഎം ശ്രീയിൽ ഒപ്പിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ സിപിഐ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയ ദിവസം തന്നെയാണ് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് സിപിഐയെ യുഡിഎഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. പിന്നാലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലും സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിന് പുറപ്പെട്ട എഐവൈഎഫിനെയും എഐഎസ്എഫിനെയും അഭിനന്ദിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് സിപിഐ യുവജന വിദ്യാർഥി സംഘടനകളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.
എം.എൻ സ്മാരകത്തിൽ എത്തി ബിനോയ് വിശ്വത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി നടത്തിയ ശ്രമവും ഫലം കണ്ടില്ല. വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന സിപിഐ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയുടെ പച്ചക്കൊടിയും സിപിഎമ്മിന് തലവേദനയാവുകയാണ്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സിപിഎം ജില്ലാ ഘടകങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ സിപിഐയുടെ നിലവിലെ 'ഉടക്ക് നയം' ഇടതുമുന്നണിയിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണെന്ന തത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ചേർന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന നേതൃ യോഗവും വിഷയത്തിൽ സിപിഎമ്മിന് വഴങ്ങേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയതായാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞദിവസം ആലപ്പുഴ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സിപിഐ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വവുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും പ്രശ്നപരിഹാരമായിട്ടില്ല.
അതേസമയം നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചേരാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം വൈകിട്ട് മൂന്നരയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സിപിഐയെ അനയിപ്പിക്കാൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനെയാണ് സിപിഎം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നാളെ രാവിലെ തളിപ്പറമ്പിലെ പൊതുപരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരും. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽനിന്ന് സിപിഐ മന്ത്രിമാർ വിട്ടുനിൽക്കുമോ എന്നും രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റു നോക്കുകയാണ്. എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ അനുയയ നീക്കം ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുമോ എന്നും കണ്ടറിയണം.
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ, സിപിഐ മന്ത്രിമാരെ പരിഗണിക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നേരിട്ട് നടത്തിയ നീക്കമാണ് സിപിഐ ഉന്നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഏതായാലും നാളെ നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സിപിഐ മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യവും ചർച്ചയും ഇടതുമുന്നണിക്ക് തന്നെ നിർണായകമാണ്. മുന്നണിയിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾ ഒന്നും എതിർപ്പ് ഉന്നയിക്കാത്തതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഇടപെടലിലും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്ന തർക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏതു ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
