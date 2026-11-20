പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജടായുപ്പാറ സന്ദർശിക്കും; സ്ഥിരീകരിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി
ജടായുപ്പാറയുടെ ശിൽപിയായ രാജീവ് അഞ്ചലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും ജടായുവിനെ ഡൽഹി ബിനാലെയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി അറിയിച്ചു
Published : November 20, 2026 at 9:36 AM IST
കൊല്ലം: ചടയമംഗലത്തെ ജടായുപ്പാറ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സന്ദർശിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി അറിയിച്ചു. ടൂറിസം വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ടൂറിസം-സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ശെഖാവത്ത് ആദ്യം ഇവിടെയെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തും. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജടായുപ്പാറയുടെ ശിൽപിയായ രാജീവ് അഞ്ചലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും ജടായുവിനെ ഡൽഹി ബിനാലെയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി അറിയിച്ചു. ജടായുപ്പാറയുടെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയുമാണ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തീയതി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.
ജടായുപ്പാറയുടെ ചരിത്രപരവും വിനോദസഞ്ചാരപരവുമായ പ്രാധാന്യം
ജടായുപ്പാറ കേവലം ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമല്ല. പുരാണവും ചരിത്രവും പ്രകൃതിയും ശിൽപകലയും ഒത്തുചേരുന്ന അപൂർവ ഇടമാണിത്. രാവണനിൽ നിന്ന് സീതയെ രക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി പോരാടിയ ജടായുവിൻ്റെ ത്യാഗസ്മരണയ്ക്ക് രാജീവ് അഞ്ചൽ നൽകിയ ശിൽപഭാഷയാണ് ഇവിടുത്തെ കൂറ്റൻ പക്ഷിശിൽപം. സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ രാവണൻ്റെ വെട്ടേറ്റ് ചിറകറ്റ ജടായു ഈ പാറയ്ക്ക് മുകളിൽ വീണുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. പാറമുകളിലുള്ള ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ജലാശയവും ശ്രീരാമൻ്റെ കാൽപ്പാടായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന അടയാളവും ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ രാമായണം പുറത്തിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ ജടായുപ്പാറയ്ക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ പ്രസക്തിയേറി. സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തോടെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ശരാശരി 2500 സന്ദർശകർ എത്തിയിരുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 7000 പേർ എത്തുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശിൽപമെന്ന ഖ്യാതിയുള്ള ഇതിനൊപ്പം സാഹസിക വിനോദങ്ങൾ, കേബിൾ കാർ യാത്ര, മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവയും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു.
രാജീവ് അഞ്ചലിൻ്റെ കലാവിരുതിൽ വിരിഞ്ഞ വിസ്മയം
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1000 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാറക്കുന്നിൻ മുകളിലാണ് ജടായു എർത്ത്സ് സെൻ്റർ. 200 അടി നീളവും 150 അടി വീതിയും 70 അടി ഉയരവുമുള്ള ഈ കൂറ്റൻ ശിൽപം 2018ലാണ് സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ കൂടിയായ രാജീവ് അഞ്ചലിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ആശയമാണ് ഇവിടുത്തെ ജടായു ശിൽപം. പാറമുകളിലേക്ക് റോഡ് സൗകര്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിർമാണസാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
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പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെയും തൊഴിലാളിക്ഷാമത്തെയും അതിജീവിച്ചാണ് രാജീവ് അഞ്ചലും സംഘവും ഈ ശിൽപം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 10 വർഷത്തോളം നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ വിസ്മയശിൽപം യാഥാർഥ്യമായത്. ഇത് വെറുമൊരു പക്ഷിയുടെ രൂപം മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും അഭിമാനത്തിനും വേണ്ടി പോരാടിയ ജടായുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തെയാണ് പ്രതീകവത്കരിക്കുന്നത്.
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