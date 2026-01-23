പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്; വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കേരള സന്ദര്ശനത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യവും ഏറെ
Published : January 23, 2026 at 7:06 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് (ജനുവരി 23) തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ. രാവിലെ 10.15നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുക. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് റോഡ് ഷോ ആയി പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തേക്ക് എത്തും. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ ഭരണം ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്ത് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത്.
രാവിലെ 10.45 മുതൽ 11.20 വരെ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം, തറക്കല്ലിടൽ, ഫ്ളാഗ് ഓഫ് എന്നിവ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും. രാവിലെ 10.30ന് തിരുവനന്തപുരം താംബരം, തിരുവനന്തപുരം ഹൈദരാബാദ്, നാഗര്കോവില് മംഗളൂരു അമൃത് ഭാരത് ട്രെയിനുകള്, ഗുരുവായൂര് തൃശൂര് പാസഞ്ചര് എന്നിവ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.
ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം 11:30ഓടെ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തു തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പൊതുയോഗത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:40ന് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിക്കും.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരവറിയിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്. സുരേഷും പ്രധാനമന്ത്രി തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
രാവിലെ 10.00 മുതൽ 11.00 വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00 മുതൽ 1.00 വരെയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിടും. എയർപോർട്ട് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ വലിയതുറ-കല്ലുംമൂട് വഴിയും, കഴക്കൂട്ടം ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളവ വെൺപാലവട്ടം-കുമാരപുരം-പട്ടം വഴിയും പോകണം. തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് കിഴക്കേകോട്ട ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ടവർ കിള്ളിപ്പാലം-അട്ടക്കുളങ്ങര വഴി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്നായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക.
പാർക്കിംഗ് നിരോധനം
ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ പ്രധാനമന്ത്രി കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന പാതകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല. ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട്, ശംഖുമുഖം, ചാക്ക, പേട്ട, പാറ്റൂർ, ജനറൽ ആശുപത്രി, സ്റ്റാച്യൂ, ഓവർബ്രിഡ്ജ്, കിള്ളപ്പാലം വഴി ചൂരക്കാട്ടുപാളയം വരെയുള്ള റോഡുകളിലും, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ മുതൽ പവർഹൗസ് ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ റിക്കവറി വാൻ ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
വിമാനത്താവളം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ മതിയായ സമയം കണക്കാക്കി നേരത്തെ ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുന്നവർ വെൺപാലവട്ടം, ചാക്ക ഫ്ലൈഓവർ, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ സർവീസ് റോഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണം. സമ്മേളനത്തിന് എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കായി ആറ്റുകാൽ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്, ചാല സ്കൂൾ, പൂജപ്പുര ഗ്രൗണ്ട് തുടങ്ങി പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471-2558731, 9497930055 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്
