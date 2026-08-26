'ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറയട്ടെ'; മലയാളികള്ക്ക് ഓണാശംസകളുമായി നേതാക്കള്
മലയാളികള്ക്ക് ഓണാശംസകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ദേശീയ നേതാക്കളും. മലയാളത്തില് എക്സ് പോസ്റ്റിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി.
Published : August 26, 2026 at 9:57 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്ക്ക് ഓണാശംസകള് നേര്ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മലയാളികള് ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് ഓണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓണം സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒത്തൊരുമയുടെയും സന്ദേശം കൂടുതല് ദൃഢമാക്കട്ടെ. ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറയട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. എക്സില് മലയാളത്തില് പങ്കിട്ട കുറിപ്പിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഓണാശംസകള് അറിയിച്ചത്.
"എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായ ഓണം ആശംസിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഊർജ്ജസ്വലമായ ഉത്സവമാണിത്. ഈ ഉത്സവം സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ആത്മാവിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഓണം ആശംസിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും അതിശക്തമായ ആവേശത്തോടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഊർജ്ജസ്വലമായ ഉത്സവമാണിത്. ഇത് ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും ഒരുമയും സമൃദ്ധിയും വർധിപ്പിക്കട്ടെ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏവർക്കും മനോഹരമായ ഓണം ആശംസിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും വലിയ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജസ്വലമായ ഉത്സവമാണിത്.— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026
ഈ ഉത്സവം സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒത്തൊരുമയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും മനോഭാവത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരട്ടെ.
Have a wonderful Onam. This is a vibrant festival that is being marked all… pic.twitter.com/nESTbJWyKP
ഓണാശംസകള് നേര്ന്ന് രാഷ്ട്രപതി: ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള മുഴുവന് മലയാളികള്ക്കും ഓണാശംസകളെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മുവും അറിയിച്ചു. പുതിയ വിളവെടുപ്പിന്റെ വരവിൽ പ്രകൃതിയോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ഉത്സവമെന്നും സമ്പന്നമായ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും നേര്ച്ചിത്രമാണ് ഓണാഘോഷത്തിലൂടെ കാണാനാകുകയെന്നതും അവര് പത്രക്കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു.
"ഓണം നമ്മുടെ സമ്പന്നമായ സംസ്കാരത്തെയും സാഹോദര്യത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വള്ളംകളികൾ, നാടോടി നൃത്തങ്ങൾ, സംഗീതം, കായികം എന്നിവ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പാരമ്പര്യങ്ങളാണെന്നും കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും മൂല്യങ്ങളെയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം, സമാധാനം, നല്ല ആരോഗ്യം, സമൃദ്ധി എന്നിവ ഈ ഉത്സവം കൊണ്ടുവരുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ പൗരന്മാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും മലയാളികള്ക്ക് ഓണാശംസകളുമായെത്തി. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ക്ഷേമവും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഓണത്തിന്റെ ശുഭകരമായ വേളയിൽ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്ക് ആശംസകൾ. എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ക്ഷേമവും നിറഞ്ഞ ദിനമാകട്ടെയെന്നും" ഷാ പറഞ്ഞു.
Greetings to our sisters and brothers of Keralam on the auspicious occasion of Onam.— Amit Shah (@AmitShah) August 26, 2026
May this joyous occasion usher in a year filled with peace, prosperity and well-being for all.
കേരളത്തിലെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.
സന്തോഷത്തിന്റെ ഈ ഉത്സവം എല്ലാവരുടെയും… pic.twitter.com/mQ1DIpeuCw
കേരളത്തെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും ആഘോഷമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ വേളയില് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവന് മലയാളികള്ക്കും തന്റെ ഹൃദയംഗമമായ ഓണാശംസകളെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.
"ഓണത്തിന്റെ ശുഭകരമായ വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും ഊഷ്മളമായ ആശംസകൾ. കേരളത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും ആഘോഷമാണ് ഓണം. ഇത് ആളുകളെ സന്തോഷത്തിലും ആഘോഷത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഐക്യത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും ആത്മാവിനെ വളർത്തുന്നു. പ്രകൃതി മാതാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ നന്ദിയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം എല്ലാവർക്കും അതിരറ്റ സന്തോഷവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നൽകട്ടെ," രാജ്നാഥ് സിങ് എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
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ഓണാശംസകളുമായി രേഖ ഗുപ്ത: മലയാളികള്ക്ക് ഓണാശംസകള് നേര്ന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ആശംസിച്ചു."ഓണത്തിന്റെ ശുഭകരമായ അവസരത്തിൽ ഊഷ്മളമായ ആശംസകൾ. സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരുമയുടെയും ഈ ഉത്സവം എല്ലാ വീട്ടിലും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവരട്ടെ'യെന്നും രേഖ ഗുപ്ത എക്സില് കുറിച്ചു.
Warm greetings on the auspicious occasion of Onam.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 26, 2026
May this festival of abundance and togetherness bring peace, prosperity and happiness to every home. Wishing everyone in Delhi and across the country a joyous and blessed Onam. pic.twitter.com/cDW1u4eWyL
ഓണത്തിന് ആശംശകള് അറിയിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്. കര്ഷകര്ക്ക് നല്ല വിളവെടുപ്പും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "എല്ലാ കർഷക സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്കും ഭക്ഷണ ദാതാക്കൾക്കും എല്ലാ സഹപൗരന്മാർക്കും സമൃദ്ധിയും ഐക്യവും സാംസ്കാരിക പ്രസന്നതയും നിറഞ്ഞ ഓണത്തിന്റെ പുണ്യ ഉത്സവത്തിന് ഹൃദയംഗമമായ ആശംസകളും ആശംസകളും! ഭഗവാൻ ശ്രീ ഹരി വിഷ്ണുവിന്റെയും രാജാവ് മഹാബലിയുടെയും കൃപ എല്ലാവരുടെയും മേൽ നിരന്തരം വർഷിക്കട്ടെ. എല്ലാ വയലുകളും എന്നെന്നേക്കുമായി വിളകളാൽ പൂക്കട്ടെ, എല്ലാ വീടുകളും മുറ്റങ്ങളും അനുഗ്രഹീതമായ ധാന്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ട് നിറയട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അതിരുകളില്ലാത്ത സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർഥനയെന്നും" ചൗഹാന് എക്സില് പറഞ്ഞു.
May our farmers be blessed with good harvests, and may the spirit of #Onam fill our lives with hope, joy and harmony.— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 26, 2026
समृद्धि, सौहार्द और सांस्कृतिक उल्लास से परिपूर्ण पावन पर्व ओणम की सभी अन्नदाता किसान भाई-बहनों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं!
भगवान श्री हरि… pic.twitter.com/9iCDMTOZfL
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