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പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് 76-ാം പിറന്നാൾ; ആശംസകൾ നേർന്ന് ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും

സാംസ്കാരിക-സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും നേർന്ന് ആശംസ പങ്കുവെച്ചു.

Kerala Governor Rajendra Arlekar Kerala CM V D Satheesan Rajeev Chandrasekhar PM Modi 76th birthday
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (FB@Narendra Modi)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2026 at 2:02 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 76-ാം ജന്മദിനത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന് കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കർ, മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ, ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവർ.

ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നത്. മോദിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ദീർഘായുസ്സും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു.

'സേവ' എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം
'സേവ' എന്ന വാക്കിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. 2024-ലാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിൽ ഈ വാക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. നിഘണ്ടുവിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിസ്വാർഥമായ സേവനം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർഥമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. 2024-ന് മുൻപ് ഈ വാക്ക് നിഘണ്ടുവിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതുപോലെ, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിൽ സേവനം എന്നൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"2024-ൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ സേവ എന്ന വാക്ക് നിഘണ്ടുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പ്രധാൻ സേവകനും ആദരവോടെ ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു," രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി. സേവ എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാണെന്നും നേമം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎൽഎ കൂടിയായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും വികസിത് ഭാരത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്രയിൽ പങ്കുചേരാനും കഴിഞ്ഞത് തൻ്റെ ഭാഗ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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"മോദിജിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും 25 വർഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് നാം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്ന, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സേവനമെന്ന ആശയം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഗുജറാത്ത് മുതൽ ഇന്ത്യ വരെ, ഓരോ ജനവിധിയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നൽകിയത്. ഓരോ അനുഗ്രഹവും കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നേറാനുള്ള ശക്തിയായി മാറി," രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

ആശംസകളുമായി സിനിമാതാരങ്ങളും
സിനിമ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തി. "ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ" എന്ന് നടൻ മമ്മൂട്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ഗായിക കെ.എസ് ചിത്രയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആശംസകൾ നേർന്നു. "ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജിയുടെ 76-ാം ജന്മദിനത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ദീർഘായുസ്സും നേരുന്നു. താങ്കളുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നേതൃത്വവും രാജ്യത്തോടുള്ള അർപ്പണബോധവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമാണ്. ഭാരതത്തെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കരുത്തും വിവേകവും ലഭിക്കട്ടെ," ചിത്ര കുറിച്ചു.

വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങളോടെ ബിജെപി
1950 സെപ്റ്റംബർ 17-ന് ഗുജറാത്തിലെ വഡ്നഗറിലാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ജനിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 76-ാം ജന്മദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് ബിജെപി രാജ്യവ്യാപകമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. 'സേവാ സങ്കൽപ് അഭിയാൻ' എന്ന പേരിൽ രക്തദാന കാമ്പുകൾ, സൗജന്യ വൈദ്യപരിശോധന, ശുചിത്വ യജ്ഞങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ വീടുകളിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീർഘായുസ്സിനായി പ്രാർഥിക്കാനും ബിജെപി നേതൃത്വം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

KERALA GOVERNOR RAJENDRA ARLEKAR
KERALA CM V D SATHEESAN
RAJEEV CHANDRASEKHAR
PM MODI 76TH BIRTHDAY
PM NARENDRA MODI BIRTHDAY

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