കേരളത്തില് താമര വിരിയുമോ? മോദിയെ വീണ്ടും കളത്തിലിറക്കി ചുവടുറപ്പിക്കാൻ ബിജെപി
താമര വിരിയിക്കാൻ മോദിക്കാകുമോ..? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി മോദി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക്...
Published : April 1, 2026 at 8:59 PM IST
പത്തനംതിട്ട: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ സീറ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ട് കളംപിടിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ 4 ന് പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവല്ല സന്ദര്ശിക്കും. എൻ.ഡി.എ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് തിരുവല്ല പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഹാ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. സമ്മേളനത്തിൽ എൻ.ഡി.എയുടെ വികസന ദർശനവും ഭാവി പദ്ധതികളും പ്രധാനമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തിരുവല്ല മണ്ഡലത്തിലെ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർഥിയുമായ അനൂപ് ആൻ്റണി അറിയിച്ചു.
തിരുവല്ല പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുക്കും. മോദിയുടെ വരവോടെ തിരുവല്ലയിലും സമീപ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൻ.ഡി.എയ്ക്ക് വിജയം ഉറപ്പാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം തിരുവല്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലെ എൻ.ഡി.എ പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും ഉണർവും നൽകുന്നതാണ്.
ജില്ലയ്ക്ക് പുറമെ ചെങ്ങന്നൂർ ഉൾപ്പെടെ സമീപത്തെ പ്രധാന പത്ത് നിയമസഭാ മണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകർ തിരുവല്ലയിലെ പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും ആവേശമായി മാറുമെന്നും അനൂപ് ആൻ്റണി പറഞ്ഞു. പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംഘാടക സമിതികൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെയും മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് അനൂപ് ആൻ്റണി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഏപ്രില് 4 ന് സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് റോഡ് ഷോയിലും പങ്കെടുക്കും.
തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം റോഡ് ഷോ നയിക്കും. കിള്ളിപ്പാലം മുതൽ കരമന വരെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ, നേമം മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നുപോകുന്നത്.
തിരുവല്ലയിലെ പൊതുസമ്മേളനം: ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30-ന് തിരുവല്ല പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന വലിയ പൊതുസമ്മേളനത്തെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യും. തിരുവല്ല, ആറന്മുള, ചെങ്ങന്നൂർ തുടങ്ങി സമീപത്തെ പത്തോളം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും.
പാലാ സന്ദർശനം: കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലാ, പൂഞ്ഞാർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, വൈക്കം മണ്ഡലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികളും ഇതേ ദിവസം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പ്രചാരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം: മാർച്ച് 29-ന് പാലക്കാട് പൊതുസമ്മേളനത്തിലും തൃശൂരിൽ റോഡ് ഷോയിലും പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത ഘട്ട പ്രചാരണമാണിത്.
നേമം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നീക്കം: ബി.ജെ.പിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള നേമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തുന്നതിലൂടെ തലസ്ഥാനത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Also Read: "ഇത് ഇരട്ട എൻജിൻ സർക്കാരല്ല, ഇരട്ട അടിമത്തത്തിൻ്റെ സർക്കാർ", അസമിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി