വിമാനത്താവളമോ റിസോർട്ടോ അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഷൊർണൂർ; ഹൈടെക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിക്കും

അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ 29 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നവീകരണം. ഷൊർണൂർ-നിലമ്പൂർ പാതയുടെ വൈദ്യുതീകരണ ഉദ്ഘാടനവും ഇതിനൊപ്പം നടക്കും. എസി വിശ്രമമുറികളും വിശാലമായ പാർക്കിങ് സൗകര്യവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നവീകരണം ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ വൈദ്യുതീകരണം അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 10, 2026 at 10:35 PM IST

പാലക്കാട്: വിമാനത്താവളത്തെ വെല്ലുന്ന സൗകര്യങ്ങളോടെ നവീകരിച്ച ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെയും പൂർണമായും വൈദ്യുതീകരിച്ച ഷൊർണൂർ-നിലമ്പൂർ സെക്ഷൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിക്കും. ഇത് റിസോർട്ടോ വിമാനത്താവളമോ അല്ലെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണെന്നുമുള്ള തരത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ വൈറലായിരുന്നു.

29 കോടിയുടെ വമ്പൻ നവീകരണം

പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, നിലമ്പൂർ, എറണാകുളം എന്നീ നാല് പ്രധാന റൂട്ടുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഷൊർണൂർ ജംക്ഷൻ്റെ നവീകരണത്തിനായി അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 29 കോടി രൂപയാണ് റെയിൽവേ ചെലവഴിച്ചത്. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടങ്ങളെയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെയും പൂർണമായും ഉടച്ചുവാർത്താണ് വികസനം യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്. യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക, സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആധുനികവും സുരക്ഷിതവുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നവീകരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നവീകരണം ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ വൈദ്യുതീകരണം അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ (ETV Bharat)

വിമാനത്താവള മാതൃകയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ

ഒരു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ പ്രതീതിയാണ് നവീകരണത്തിന് ശേഷം യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എയർപോർട്ട് മാതൃകയിൽ ആകർഷകമായ നാല് ട്രാക്കുകളോടെയാണ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ ബുക്കിങ് ഓഫിസ് പൂർണമായും പുനർനിർമിച്ചു. എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത പുതിയ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വിശ്രമമുറികൾ, മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള പുതിയ ശുചിമുറി സമുച്ചയം എന്നിവ യാത്രക്കാർക്കായി സജ്ജമാക്കി.

സ്റ്റേഷന് മുൻവശത്തെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും വാഹനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കാനും പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും ടാക്സികൾക്കുമായി പ്രത്യേകം കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും പാർക്കിങ് ഇടങ്ങളും അനുവദിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ വലിയ പരാതികളിലൊന്നായ പാർക്കിങ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി 2447 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള വിശാലമായ പാർക്കിങ് സംവിധാനമാണ് പുതിയതായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള രൂപകല്പനയും വെളിച്ചവിതാനവും കാണാനും കാമറയിൽ പകർത്താനും നിരവധിപ്പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.

ഷൊർണൂർ-നിലമ്പൂർ വൈദ്യുതീകരണം

സ്റ്റേഷൻ നവീകരണത്തിന് പുറമെ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ തീവണ്ടിപ്പാതയായ ഷൊർണൂർ-നിലമ്പൂർ റൂട്ടിൻ്റെ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയായതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഇതിനൊപ്പം നടക്കും. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഈ റൂട്ടിലൂടെ ഇനി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തും. ഇതോടെ യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഈ റൂട്ടിലേക്ക് അനുവദിക്കാനും വഴിയൊരുക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ റെയിൽവേ വികസന ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ഏടായി ഈ മാറ്റങ്ങൾ മാറുകയാണ്.

