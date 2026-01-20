ജനുവരി 23-ന് മോദി തിരുവനന്തപുരത്ത്; തലസ്ഥാന വികസനത്തിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് പ്രകാശനം പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും
തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നഗരവികസന രേഖ പ്രകാശനം ചെയ്യും. വിവിധ ട്രെയിനുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബിജെപി പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കും.
Published : January 20, 2026 at 5:29 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചാൽ 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നഗരവികസന രേഖ പ്രകാശനം ചെയ്യുമെന്ന വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എത്തുന്നു. ജനുവരി 23ന് എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നഗരവികസനം സംബന്ധിച്ച ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് മേയർക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. രാവിലെ 10ന് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ് ഷോയായിട്ടാകും പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തെ സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് എത്തുക.
തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന നാല് തീവണ്ടികളുടെയും തമിഴ്നാടിന് അനുവദിച്ച രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെയും ഫ്ലാഗ് ഓഫ് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും. കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച തിരുവനന്തപുരം - താംബരം, തിരുവനന്തപുരം - ഹൈദരാബാദ്, നാഗർകോവിൽ - മംഗളൂരു അമൃതഭാരത് ട്രെയിനുകൾ, ഗുരുവായൂർ - തൃശൂർ പാസഞ്ചർ എന്നിവയാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ തമിഴ്നാടിന് അനുവദിച്ച നാഗർകോവിൽ - ചെർലപ്പള്ളി, കോയമ്പത്തൂർ - ധൻബാദ് എന്നീ അമൃതഭാരത് ട്രെയിനുകളും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇതിനു പുറമെ അമൃതഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം കേരളത്തിൽ വികസനം പൂർത്തിയാക്കിയ കുറ്റിപ്പുറം, ചങ്ങനാശേരി, ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും.
11 മണിക്ക് പുത്തരിക്കണ്ടത്തു നടക്കുന്ന ബിജെപി സമ്മേളനത്തിൽ വച്ചാണ് നഗരത്തിൻ്റെ വികസന ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് മേയർ വിവി രാജേഷിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുക. വിശ്വാസം, സുരക്ഷിതത്വം, വികസിത കേരളം എന്നീ മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് ബിജെപി കേരളത്തിൽ വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങുകയെന്ന് എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ഇതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക തുടക്കവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും.
ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ സിപിഎം, കോൺഗ്രസ് കുറുവാ സംഘത്തിനെതിരെ ബിജെപി സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനൂപ് ആൻ്റണി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടി നിലപാട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപിയുടെ വീട്ടിലേക്കും ഓഫിസിലേക്കും പത്തനംതിട്ട എംപി ആൻ്റോ ആൻ്റണിയുടെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഓഫിസിലേക്കും അടൂർ പ്രകാശ് എംപിയുടെ ആറ്റിങ്ങലിലെ വീട്ടിലേക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിൻ്റെ നെടുമങ്ങാട്ടെ വസതിയിലേക്കും ബിജെപി മാർച്ച് നടത്തും.
തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാർച്ച് നടത്തുന്നില്ലെന്ന ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ തന്ത്രി എന്നായിരുന്നു അനൂപിൻ്റെ മറുപടി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തിന് ആരാണ് തടസം എന്ന ചോദ്യത്തിന് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ സിബിഐക്ക് വരാൻ കഴിയൂ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. സ്റ്റാലിൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണോ തമിഴ്നാട്ടിലും അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സിബിഐ അന്വേഷണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് താനിപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ബിജെപി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണെന്ന മറുപടി പറഞ്ഞ് എസ് സുരേഷ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി.
