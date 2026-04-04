യുഡിഎഫും എല്ഡിഎഫും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ദേശദ്രോഹികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു; ശബരിമല കൊള്ളയില് സിപിഎമ്മിനും കോണ്ഗ്രസിനും പങ്കെന്ന് മോദി
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെതിരേ നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുമുന്നണികളും. കശ്മീര് ഫയല്സ് എന്ന സിനിമയും കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയും വന്നപ്പോള് അതെല്ലാം നുണയാണെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസും സിപിഎമ്മും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോള് എഫ്സിആര്എ നിയമത്തിനെതിരേയും ഇക്കൂട്ടര് നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മോദി.
Published : April 4, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 5:28 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കേരളത്തില് ഭരണമാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും വികസനത്തിന്റെ പുതിയ യുഗം കുറിക്കപ്പെടുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തിരുവല്ലയില് നടന്ന കൂറ്റന് എന്ഡിഎ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മെയ് നാലിന് കേരളത്തിലെ എല്ഡിഎഫിന്റെ ദുര്ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി എന്ഡിഎ സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വരുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ജയ് കേരളം വിളികളോടെയും മലയാളത്തിലെ അഭിസംബോധനയോടെയുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ശ്രീവല്ലഭനെയും ശബരി അയ്യപ്പനെയും വണങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുകള് തുടങ്ങിയത്.
എല്ഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ്. കേരളത്തിനു പുറത്ത് ഇരു കൂട്ടരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനായ വിഘടന വാദികളെ വരെ പിന്തുണയ്ക്കുയാണ് എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര്. മുനമ്പം പോലുള്ള വിഷയങ്ങള് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. വോട്ട് ബാങ്കിനായി ദേശദ്രോഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ ദേശസ്നേഹികളായ മലയാളികള് തള്ളിക്കളയുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി.
ശബരിമലയിലെ ആചാരം ലംഘിക്കാനാണ് ആദ്യം എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ശ്രമിച്ചതെങ്കില് ഇപ്പോള് അവര് ശബരിമലയെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളെ തകര്ക്കുക എന്ന് എല്ഡിഎഫ് പിന്തുടരുന്ന നയമാണ്. ശബരിമല കൊള്ളയുടെ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിടാന് തയാറാകാകാന് സര്ക്കാര് തയാറാകുന്നില്ല. സിപിഎം മാത്രമല്ല, ശബരിമല കൊള്ളക്കാര്ക്ക് കോണ്ഗ്രസിലെ ഉന്നതരുമായും ബന്ധമുണ്ട്. എന്ഡിഎ സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് എല്ലാ കൊള്ളക്കാരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. കൊള്ളയടിച്ച മുതല് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുമെന്നും മോദി.
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെതിരേ നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുമുന്നണികളും. കശ്മീര് ഫയല്സ് എന്ന സിനിമയും കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയും വന്നപ്പോള് അതില് വന്നതെല്ലാം നുണയാണെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസും സിപിഎമ്മും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോള് എഫ്സിആര്എ നിയമത്തിനെതിരേയും ഇക്കൂട്ടര് നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മോദി.
കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് എന്ഡിഎ സര്ക്കാര് അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ശബരി റെയില് പദ്ധതി യാഥാര്ത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെയും കച്ചവട സാധ്യതകളുടെയും പെരുമഴയുണ്ടാകും. എന്നാല് കേരളത്തിലെ സര്ക്കാര് ഇത്തരം പദ്ധതികള് തടയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന്റെ ദോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരുവല്ലയിലെ ജനങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വടക്കുകിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗോവയിലും ക്രൈസ്തവ ജനവിഭാഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ ബിജെപി ഭരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വികസനക്കുതിപ്പ് കണ്ടിട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയും യുവാക്കളുടെ പലായനവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും എന്ഡിഎ സര്ക്കാര് പ്രഥമ പരിഗണനയാണ് നല്കുന്നതെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് അര്ബുദ വാക്സിന് നല്കുന്നതും ലോക്സഭയില് സ്ത്രീകള്ക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പാക്കിയതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു ലോക്സഭ സീറ്റും ഇല്ലാതാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനല്കിയ അദ്ദേഹം, നാരീശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമം ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്ഡിഎ അധികാരത്തിലെത്തിയാല് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്ക്കായി വമ്പിച്ച പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
ദേശീയ സുരക്ഷയെയും പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകള് പ്രവാസികളായ ഇന്ത്യക്കാരെ അപകടത്തിലാക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു. യുവാക്കളുടെയും അമ്മമാരുടെയും സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനമെന്നും അനാവശ്യ പ്രസ്താവനകള് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ റബര് കര്ഷകര്ക്ക് കിസാന് യോജനയുടെ ഫലം ലഭിച്ചത് കേന്ദ്ര ഇടപെടല് മൂലമാണെന്നും ആവാസ് യോജനയിലൂടെ നിരവധി പേര്ക്ക് വീട് നല്കിയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
സ്ഥാനാര്ത്ഥി അനൂപ് ആന്റണിയെ തന്റെ വലംകയ്യായി വിശേഷിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തെ തിരുവല്ലയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു. ചടങ്ങില് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിവിധ ഉപഹാരങ്ങള് സമര്പ്പിച്ചു. താമരപ്പൂമാല ചാര്ത്തിയും പൊന്നാട അണിയിച്ചുമാണ് മോദിയെ സ്വീകരിച്ചത്. അനൂപ് ആന്റണി സമര്പ്പിച്ച ഇരട്ട എന്ജിന് വികസന രേഖയും സന്ദീപ് വചസ്പതി നല്കിയ വേലും അനൂപ് ചാര്ത്തിയ കഥകളി കിരീടവും സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം തനിക്ക് ചിത്രങ്ങള് ഉപഹാരമായി നല്കിയ പെണ്കുട്ടിയെയും മറ്റൊരാളെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. കേരളത്തിലെ അഴിമതിയും വര്ഗീയതയും തുടച്ചുനീക്കിയാല് മാത്രമേ സംസ്ഥാനം വികസനത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തില് ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
