ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ ടർഫിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു; പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്ഥി കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. മാങ്കാവിലെ ടര്ഫില് ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.
Published : October 21, 2026 at 9:41 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. പയ്യാനക്കൽ വലിയപറമ്പിൽ അഹമ്മദ്കോയയുടെ മകൻ മുഹാദ് (18) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 20) വൈകിട്ടാണ് നാടിനെ ദുഃഖത്തിൽ ആക്കിയ സംഭവം. കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം മാങ്കാവിന് സമീപം മാനാരിയിലുള്ള ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം വന്നതിനെത്തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.
കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിയാണ് മരിച്ച മുഹാദ്. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ വിയോഗത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് സഹപാഠികളും നാടും. യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു മുഹാദ് എന്ന് പയ്യാനക്കൽ പ്രദേശവാസികളും സഹപാഠികളും പറയുന്നു.
ആശങ്കയും മുൻകരുതലുകളും
കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കൗമാരക്കാരും യുവാക്കളും പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിക്കുന്നത് സമീപകാലത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന വലിയ ആരോഗ്യ ആശങ്കയാണ്. കളിക്കളങ്ങളിൽ സജീവമായിരിക്കുന്ന, ആരോഗ്യവാന്മാരെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽപ്പോലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും, ഹൃദയമിടിപ്പ് പെട്ടെന്ന് നിലച്ചുപോകുന്ന സഡൻ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ആണ് ഇത്തരം പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമാകുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
കൗമാരക്കാരിലെ ഇത്തരം കുഴഞ്ഞുവീഴലുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്ത ചില ജന്മനായുള്ള ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഹൃദയപേശികൾ അസാധാരണമായി കട്ടികൂടുന്ന ഹൈപ്പർട്രോഫിക് കാർഡിയോമയോപ്പതി, ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന അഥവാ അരിത്മിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനിതക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കഠിനമായ ശാരീരിക അധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, ഹൃദയത്തിന് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം കൂടുകയും ഇത് മുൻപ് തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഇത്തരം അവസ്ഥകളെ തീവ്രമാക്കി ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
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ഇവ കൂടാതെ, കായിക മത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ നെഞ്ചിൽ കഠിനമായി പന്ത് കൊണ്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങൾ, കഠിനമായ ചൂടിൽ കളിക്കുന്നത് വഴിയുണ്ടാകുന്ന നിർജ്ജലീകരണവും ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കും അമിതമായ ക്ഷീണം എന്നിവയും കുഴഞ്ഞുവീഴലിലേക്ക് നയിക്കാം. ശരീരത്തിൻ്റെ ശേഷിക്കപ്പുറം വിശ്രമമില്ലാതെ കഠിനമായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും കൊവിഡിന് ശേഷമുള്ള ചില ഹൃദയസംബന്ധമായ വ്യതിയാനങ്ങളും ഇതിന് കാരണമായി ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
കളിക്കളങ്ങളിലെ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ തടയാൻ കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. കുട്ടികളെ കായിക വിനോദങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുൻപ് ലളിതമായ ഒരു ഇസിജി പരിശോധനയെങ്കിലും നടത്തി ഹൃദയാരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. കളിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസതടസമോ, നെഞ്ചുവേദനയോ, തലകറക്കമോ തോന്നിയാൽ കളി ഉടൻ നിർത്താൻ കുട്ടികളെ ബോധവത്ക്കരിക്കണം. കൂടാതെ, ടർഫുകളിലും സ്കൂളുകളിലും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സിപിആർ നൽകാനുള്ള പരിശീലനവും എഇഡി മെഷീനുകളുടെ ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
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