പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചു, പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിക്ക് സഹപാഠിയുടെ ക്വട്ടേഷൻ; ആരോപണവുമായി രക്ഷിതാക്കള്
കഴിഞ്ഞ മാസം 15നായിരുന്നു സംഭവം. ചോറ്റുപാത്രം കൊണ്ട് സഹപാഠികൾ വിദ്യാർഥിയുടെ മുഖത്തടിക്കുകയും ശരീരമാകെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിലെ 11 വിദ്യാർഥികളെ ഒരു മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡു ചെയ്തു.
Published : October 30, 2026 at 5:45 PM IST
ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് ഗവ ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയെ സഹപാഠികൾ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ക്വട്ടേഷൻ ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കൾ. കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ക്വട്ടേഷനാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിലെ 11 വിദ്യാർഥികളെ ഒരു മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡു ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ മാസം 15നായിരുന്നു സംഭവം. ചോറ്റുപാത്രം കൊണ്ട് സഹപാഠികൾ വിദ്യാർഥിയുടെ മുഖത്തടിക്കുകയും ശരീരമാകെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോരവാർന്ന നിലയിൽ കണ്ട കുട്ടിയെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്നു ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആശുപത്രിവിട്ടത്. ഇപ്പോൾ വിദ്യാർഥി ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്യുകയാണെന്നും കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കള് അറിയിച്ചു.
"എൻ്റെ മകൻ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 15ന് അതേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം കുട്ടികൾ ചേർന്ന് മർദിച്ചു. സ്കൂളിലെ ഒരു പെണ്കുട്ടിയും 19 വയസായ ചെങ്ങവൂർ ഐടിസിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയും നൽകിയ ക്വട്ടേഷനാണിതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എൻ്റെ മകനോട് ക്രഷ് (പ്രണയം) ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അത് നിരസിച്ചപ്പോഴാണ് ആക്രമിച്ചത്," ഇരയുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞു.
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പ്രണയാഭ്യർഥനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തായ പത്തൊൻപതുകാരൻ മർദിക്കാൻ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നാണ് ആരോപണം. "കൈ, കഴുത്ത്, മുഖത്ത് എല്ലാം പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വണ്ടാനത്തെ ആശുപത്രയിൽ നാല് ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. 10, 16 പേർ ചേർന്നാണ് എന്നെ ആക്രമിച്ചത്," മർദ്ദനമേറ്റ വിദ്യാർഥി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കുട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് കാരണമെന്നും ക്വട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ച തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഹരിപ്പാട് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പരാതി ലഭിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ സ്കൂളിൽ അന്വേഷിച്ച് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതായി ഇൻസ്പെക്ടർ വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കേ, കുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. ആരോപണവിധേയരായ കുട്ടികളുടെ മൊഴിയും ശേഖരിച്ചു. വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇൻസ്പെക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ പോലീസിൽ അറിയിച്ചെന്നും ഉത്തരവാദികളായ വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡു ചെയ്തെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം സ്കൂൾ മാറ്റമാവശ്യപ്പെട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സഹപാഠികളുടെ ക്രൂര മർദനത്തിനിരയായ കുട്ടിക്ക് അതേ സ്കൂളിൽ തുടർന്നു പഠിക്കാൻ പേടിയാണന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു. സസ്പെൻഷനിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം സ്കൂളിൽ മടങ്ങിയെത്തും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടു വർഷം ഇതേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. അതിനാൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ തുടർന്നു പഠിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും രക്ഷിതാക്കള് പറഞ്ഞു.
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