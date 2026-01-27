വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പത്മഭൂഷൻ: പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിവേദനം
നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്നും മുൻപ് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിന് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് ആര്.എസ്. ശശികുമാര് രാഷ്ട്രപതിയെ സമീപിച്ചത്.
Published : January 27, 2026 at 6:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് പത്മഭൂഷന് പുരസ്കാരം നല്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തീരുമാനം പിന്വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിവേദനം. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്നും മുൻപ് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിന് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് ആര്.എസ്. ശശികുമാര് രാഷ്ട്രപതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഒരു കൊലപാതകക്കേസ് ഉള്പ്പെടെ 127 ക്രിമിനല് കേസുകളില് പ്രതിയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെന്ന് നിവേദനത്തില് പറയുന്നു. നിലവില് 21 കേസുകള് കുറ്റപത്രം നല്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്. ദരിദ്രരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സമുദായ അംഗങ്ങള്ക്ക് തുച്ഛമായ പലിശയില് നല്കേണ്ട കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മൈക്രോ ഫിനാന്സ് വായ്പയിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നതടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുണ്ട്.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന്റെ തണലിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായുള്ള ക്രിമിനല് കേസ് നടപടികള് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പരക്കെ ആരോപണമുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉന്നത ബഹുമതി നല്കുന്നത് ഇതിനകം പത്മ പുരസ്കാരം നേടിയവരോട് കാട്ടുന്ന അനാദരവും അനീതിയുമാണെന്ന് നിവേദകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രണ്ടു വര്ഷം മുന്പ് വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം നല്കുവാനുള്ള നിര്ദ്ദേശം കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാല തന്നെ തള്ളിയിരുന്ന കാര്യവും നിവേദനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ പത്മഭൂഷനെ അപഹസിച്ചു പറയുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ തോതില് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പത്മഭൂഷൺ കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണെന്ന തരത്തില് ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലെ പരാമർശമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്.‘പത്മഭൂഷണൊക്കെ വല്ല വിലയുമുണ്ടോ? അതെല്ലാം കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സാമാനായിട്ട് മാറീല്ലേ? അതൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പത്മഭൂഷൺ ഏത് പട്ടിക്ക് വേണം. തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മേടിക്കില്ല. ഞാൻ വല്ല അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?...’ എന്നായിരുന്നു അഭിമുഖത്തിലെ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പരാമർശം.
അതേസമയം, രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചതിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സവിനയം നന്ദി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ വലിയ അംഗീകാരം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാവേലിക്കര യൂണിയനിലെ ഈരേഴ തെക്ക് ശ്രീശാരദാ ശതാബ്ദിസ്മാരക ശാഖയിലെ ഗുരുക്ഷേത്രസമർപ്പണം നിർവഹിച്ചശേഷം വേദിയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പുരസ്കാര വിവരം അറിഞ്ഞത്.
വാർത്തയറിഞ്ഞ നിമിഷം അദ്ദേഹം വികാരാധീനനാകുകയും കണ്ണ് നിറയുകയും ചെയ്തു. "ഈ പുരസ്കാരത്തിനായി താൻ ആരോടും ശുപാർശ നടത്തിയിട്ടില്ല. സാധാരണക്കാർ നൽകിയ പിൻബലമാണ് തന്റെ ശക്തി. സാമൂഹിക സത്യങ്ങൾ പച്ചയായി തുറന്നുപറഞ്ഞതിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്"- വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. പുരസ്കാരത്തിനായി വ്യക്തികൾ പിന്നാലെ പോകുന്നതിനെ എന്നും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തനിക്ക്, കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയ ഈ പരിഗണനയിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു.
